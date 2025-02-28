УАФ дисквалифицировала известного тренера и оштрафовала клубы

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел спорные ситуации 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Рассмотрев материалы о возможных нарушениях Регламента УПЛ ФК «Ворскла» (Полтава) во время матча «Оболонь» – «Ворскла», который состоялся 23 февраля 2025 года, обязал ФК «Ворскла» (Полтава) оплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 гривен за повторную задержку начала матча.

Рассмотрев материалы по удалению главного тренера ФК «Ворскла» (Полтава) Юрия Максимова во время матча «Оболонь» – «Ворскла», который состоялся 23 февраля 2025 года, отстранил главного тренера ФК «Ворскла» (Полтава) Юрия Максимова от участия в соревнованиях на 2 матча за умышленное оставление технической зоны с целью спора с официальным лицом матча.

Рассмотрев материалы о возможных нарушениях Регламента УПЛ ФК «Заря» (Луганск) во время матча «Александрия» – «Заря», который состоялся 23 февраля 2025 года, обязал ФК «Заря» (Луганск) уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 гривен за повторную задержку начала матча.

Рассмотрев материалы о возможных нарушениях Регламента УПЛ ФК «Александрия» (Александрия) во время матча «Александрия» – «Заря», который состоялся 23 февраля 2025 года, обязал ФК «Александрия» (Александрия) оплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 гривен за повторную задержку начала матча».

Ранее Комитет этики и честной игры УАФ провел работу против договорных матчей.