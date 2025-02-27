Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 18:41 |
127
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс

1 марта состоится поединок 19-го тура УПЛ

27 февраля 2025, 18:41 |
127
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс
УПЛ

1 марта, в субботу, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

По теме:
Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Динамо Киев
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс Кривой Рог Ингулец - Кривбасс где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Бокс | 27 февраля 2025, 07:46 1
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион

Бернд Бенте советует Владимиру подраться против Агита Кабайела

Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Футбол | 27 февраля 2025, 13:56 5
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала

Журналисты оценили спокойствие вратаря

Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 27.02.2025, 18:34
Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании
Лунин попал в символическую команду первых матчей 1/2 финала Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Футбол | 27.02.2025, 08:22
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27.02.2025, 08:26
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 3
Бокс
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем