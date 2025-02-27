Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс

1 марта, в субботу, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.