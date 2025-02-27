Украина. Премьер лига27 февраля 2025, 18:41 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс
1 марта состоится поединок 19-го тура УПЛ
27 февраля 2025, 18:41 |
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1 марта, в субботу, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и «Кривбасс» (Кривой Рог).
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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