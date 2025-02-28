Новички из Черноморца. Ингулец продолжает усиление состава

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ «Ингулец» не смирился с неудачами, а активно работает над усилением состава.

По имеющимся данным, уже длительное время в расположении команды на просмотре находится защитник второлигового «Ужгорода» Иван Ильчук.

Недавно также в расположении «Ингульца» появились еще два потенциальных новичка: защитник Роман Савченко, который прошлой осенью выступал за «Черноморец» и нападающий Никита Дзень из молодежного состава одесситов (U-19). Продолжат ли они карьеру в «Ингульце» выяснится в начале следующей недели.

Сейчас «Ингулец» занимает 16-е место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что матч «Ингулец» – «Кривбасс» может оказаться под угрозой срыва.