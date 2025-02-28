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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 10:08 | Обновлено 28 февраля 2025, 10:12
445
1

Новички из Черноморца. Ингулец продолжает усиление состава

Василий Кобин не считает ситуацию безнадежной

28 февраля 2025, 10:08 | Обновлено 28 февраля 2025, 10:12
445
1
Новички из Черноморца. Ингулец продолжает усиление состава
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ «Ингулец» не смирился с неудачами, а активно работает над усилением состава.

По имеющимся данным, уже длительное время в расположении команды на просмотре находится защитник второлигового «Ужгорода» Иван Ильчук.

Недавно также в расположении «Ингульца» появились еще два потенциальных новичка: защитник Роман Савченко, который прошлой осенью выступал за «Черноморец» и нападающий Никита Дзень из молодежного состава одесситов (U-19). Продолжат ли они карьеру в «Ингульце» выяснится в начале следующей недели.

Сейчас «Ингулец» занимает 16-е место в УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что матч «Ингулец» – «Кривбасс» может оказаться под угрозой срыва.

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Ингулец Роман Савченко Черноморец Одесса U-19 Черноморец Одесса Ужгород трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
Савченко вообще Шахтеру принадлежит, в Одессе в аренде играл.
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