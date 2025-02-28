ОФИЦИАЛЬНО. Топ-менеджер покинул Рух

Львовский «Рух» официально объявил об уходе генерального директора клуба Игоря Дедышина.

Игорь Дедышин считается одним из непосредственных создателей «Руха». Именно под его руководством летом 2019 года клуб сменил свою эмблему и провел ребрендинг, начав новый этап своего развития.

В общем Игорь Дедышин является частью «Руха» с 2018 года. Сначала он занимался детской школой клуба, а уже через год был переведен на должность генерального директора.

Ранее Sport.ua сообщал причину ухода Игоря Дедышина из «Руха».