Украина. Премьер лига28 февраля 2025, 09:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Топ-менеджер покинул Рух
Игорь Дедышин является одним из создателей современного львовского клуба
28 февраля 2025, 09:37 |
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Львовский «Рух» официально объявил об уходе генерального директора клуба Игоря Дедышина.
Игорь Дедышин считается одним из непосредственных создателей «Руха». Именно под его руководством летом 2019 года клуб сменил свою эмблему и провел ребрендинг, начав новый этап своего развития.
В общем Игорь Дедышин является частью «Руха» с 2018 года. Сначала он занимался детской школой клуба, а уже через год был переведен на должность генерального директора.
Ранее Sport.ua сообщал причину ухода Игоря Дедышина из «Руха».
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