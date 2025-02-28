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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 10:15 |
416
0

Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене

Когда все зависит от небесной канцелярии

28 февраля 2025, 10:15 |
416
0
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
ФК Черноморец. Александр Бабич

Старт весенней части сезона 2024/25, который пришелся на заключительную фазу зимы, обнажил проблему с футбольными площадками. К испытаниям 18-го и 19-го туров оказались не готовы поля на стадионах в Кривом Роге и Полтаве, в связи с чем игры были перенесены на другие арены.

Погодные условия со снегом и морозом в феврале охватили большую часть Украины, добавив немало хлопот клубам УПЛ. Не обошли катаклизмы небесной канцелярии и южную Одессу, где в течение нескольких недель температура была от 1 до 4-5 градусов мороза. Поэтому возник вполне резонный вопрос: какое сейчас состояние газона на одесском стадионе «Черноморец», где в субботу, 1 марта, «моряки» должны встретиться с «Левым берегом»? Об этом Sport.ua спросил главного тренера одесситов Александра Бабича.

«Мои коллеги побывали на нашей домашней арене, чтобы ознакомиться с состоянием газона. Могу сказать, что в настоящее время его готовность можно оценить на 80-85 процентов. То есть в целом поле более-менее в нормальном состоянии», – сказал наставник одесской команды.

Субботний поединок между «Черноморцем» и «Левым берегом» запланирован на 15:30 по киевскому времени. «Моряки» занимают ныне 15 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Киевляне набрали на один пункт больше и располагается на 14 строчке.

Ранее главный тренер «Черноморца» рассказал, почему не играет панамский легионер.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион Черноморец
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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