Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который зимой уже купил у «Шахтера» двух игроков – Даниила Сикана и Александра Зубкова, – продолжает интересоваться еще одним исполнителем «оранжево-черных» с украинским паспортом.

Речь о 24-летнем атакующем хавбеке Артеме Бондаренко, которого «Трабзонспор» также активно торговал зимой, но был вынужден спасовать после высоких требований по отступным со стороны украинского клуба.

«Бордово-синие» были готовы переписать свой клубный рекорд, предложив 7 миллионов евро за Бондаренко, но «Шахтер» потребовал 12 миллионов.

Впрочем, главному тренеру «Трабзонспора» Шенолу Гюнешу очень нравятся игровые возможности Бондаренко, и он настаивает на его подписании.

Летом «Трабзонспор» планирует вернуться к варианту с подписанием Бондаренко и уже готовит на сделку «значительный бюджет».

В текущем сезоне Бондаренко провел 16 матчей в УПЛ, отличившись 8 голами и 2 ассистами.