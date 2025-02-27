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  4. Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:10
1092
4

Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко

Зимой «Шахтер» уже продал в лагерь «бордово-синих» Сикана и Зубкова

27 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:10
1092
4
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который зимой уже купил у «Шахтера» двух игроков – Даниила Сикана и Александра Зубкова, – продолжает интересоваться еще одним исполнителем «оранжево-черных» с украинским паспортом.

Речь о 24-летнем атакующем хавбеке Артеме Бондаренко, которого «Трабзонспор» также активно торговал зимой, но был вынужден спасовать после высоких требований по отступным со стороны украинского клуба.

«Бордово-синие» были готовы переписать свой клубный рекорд, предложив 7 миллионов евро за Бондаренко, но «Шахтер» потребовал 12 миллионов.

Впрочем, главному тренеру «Трабзонспора» Шенолу Гюнешу очень нравятся игровые возможности Бондаренко, и он настаивает на его подписании.

Летом «Трабзонспор» планирует вернуться к варианту с подписанием Бондаренко и уже готовит на сделку «значительный бюджет».

В текущем сезоне Бондаренко провел 16 матчей в УПЛ, отличившись 8 голами и 2 ассистами.

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Артем Бондаренко Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Комментарии 4
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VovanSidorovi4
Шенолу Гюнешу можно будет скоро СбУ тренировать.
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+1
AK.228
Талантливый, офигенная левая нога , но футболист с маленьким обьемом оперативной памяти в мозгах 
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0
Ivan_33Ob
Насправді посередній гравець , його ціна максимум 7 млн)
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0
Gargantua81
сразу и на Коноплю пусть деньги готовят. 
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-2
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