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  4. Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 19:51 |
4999
15

Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко

Турецкий клуб отказался от идеи подписания украинца

09 февраля 2025, 19:51 |
4999
15
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», очевидно, не станет приобретать в текущее трансферное окно атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко.

Сообщается, что «горняки» шокировало «бордово-синих» ценой на своего игрока, потребовав за него 10 миллионов евро.

В «Трабзонспоре» посчитали такую стоимость Бондаренко чрезмерно завышенной, и обратили внимание на других кандидатов. В частности, сейчас «бордово-синие» торгуются по 22-летнему поляку из «Антальяспора» Якубу Калузински.

Примечательно, что ранее сообщалось о нежелании «Трабзонспора» вести переговоры с «Динамо» по трансферу Николая Шапаренко, так как за него украинский клуб также запросил слишком высокую цену.

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Артем Бондаренко Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: 61Medya
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Комментарии 15
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Артур Отаманчук
лохмодьор типа прожжёная путана с гостинницы нащупала денежного микки-мауса и давай его щипать, да не тут-то было 
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+6
Philip J. Fry
Так це ціна на трансфермаркеті. Турки мабуть халяви хотіли
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+1
Andromed
щоб життя малиною не здавалась, а то турки вже думають що будь-який гравець з упл побіжить в суперлігу
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+1
Gargantua81
он таких денег  не стоит, но есть же еще и лимит?
они просто не готовы сейчас его продать
Ответить
0
Alex T
В чем шок? Те предложат 5, сойдутся на 6 к примеру 
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0
avk2307
Пусть остается, а кому играть опорника теперь? Марлон и Назарина. Марлон человек настроения, а у Назарины шансов нет. Выходит Бондаренко еще не один пеналь привезет , но и забьет не мало..
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0
Отаман
Дуже добре
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-1
AK.228
😂😂 не получилось затулить
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-2
Серёга Воркутинский
кароче блиндаренко это восточно-европейский зинедин зидан
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-4
Vbolivalnyk-Peter
Бондаренко - найкращий актив Шахтаря (як на мене краще за Судакова). За правильного тренера, цей хлопчина буде ТОП і явно не Галатасарай його рівень. Тому цифра в 10 лямів - це, як на мене, ще й замала навіть з огляду на війну та спад внаслідок травми та недостатньої довіри збоку тренера!
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-4
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apepa
Надо же отбить бабки за Элиоса
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-6
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