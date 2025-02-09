Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», очевидно, не станет приобретать в текущее трансферное окно атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко.

Сообщается, что «горняки» шокировало «бордово-синих» ценой на своего игрока, потребовав за него 10 миллионов евро.

В «Трабзонспоре» посчитали такую стоимость Бондаренко чрезмерно завышенной, и обратили внимание на других кандидатов. В частности, сейчас «бордово-синие» торгуются по 22-летнему поляку из «Антальяспора» Якубу Калузински.

Примечательно, что ранее сообщалось о нежелании «Трабзонспора» вести переговоры с «Динамо» по трансферу Николая Шапаренко, так как за него украинский клуб также запросил слишком высокую цену.