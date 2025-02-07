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  4. После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 10:51 |
858
4

После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера

Артем Бондаренко может уехать в Турцию вслед за Сиканом и Зубковым?

07 февраля 2025, 10:51 |
858
4
После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» всерьез взялся за работу на украинском трансферном рынке.

После подписания двух игроков «Шахтера» Даниила Сикана и Александра Зубкова «бордово-синие» вели переговоры с «Динамо» о переходе Николая Шапаренко, но те не увенчались успехом.

Последнее обстоятельство побудило «Трабзонспор» обратить внимание на 24-летнего атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, которого ранее экс-ассистент Дарио Срны Карло Николини называл даже более сильным и качественным игроком, нежели главная звезда современного состава «горняков» Георгий Судаков.

Отмечается, что Бондаренко будет доступен к подписанию за сумму около 10 миллионов евро, а главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш уже одобрил потенциальную сделку.

Переговоры между «Трабзонспором» и «Шахтером» по Бондаренко, как ожидается, начнутся в ближайшее время. В турецком клубе смотрят на них с оптимизмом, так как ранее «бордово-синим» удалось наладить хорошие деловые отношения с «горняками».

В текущем сезоне Бондаренко сыграл 24 матча за «Шахтер» во всех турнирах, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Примечательно, что в двух последних на текущий момент официальных матчах «горняков» – против «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов – хавбек оставался вне стартового состава.

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Алексей Сливченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 4
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Tower Bridge
Он такой вальяжный, что ему лучше где то в Молдове играть.
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0
FunnyCat_____
Можно еще 5 накинуть и Судакова взять
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0
Khafre
новина про футболіста Шахтаря
тому я як вболівальник великого позорного клубу Динамо Київ
просто зобовязаний її прокоментувати та залишити свою какашку
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-2
Fitness.sports
Забирайте и судакова
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-2
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