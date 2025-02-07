После провала с Шапаренко Трабзонспор интересуется топ-хавбеком Шахтера

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» всерьез взялся за работу на украинском трансферном рынке.

После подписания двух игроков «Шахтера» Даниила Сикана и Александра Зубкова «бордово-синие» вели переговоры с «Динамо» о переходе Николая Шапаренко, но те не увенчались успехом.

Последнее обстоятельство побудило «Трабзонспор» обратить внимание на 24-летнего атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, которого ранее экс-ассистент Дарио Срны Карло Николини называл даже более сильным и качественным игроком, нежели главная звезда современного состава «горняков» Георгий Судаков.

Отмечается, что Бондаренко будет доступен к подписанию за сумму около 10 миллионов евро, а главный тренер «Трабзонспора» Шенол Гюнеш уже одобрил потенциальную сделку.

Переговоры между «Трабзонспором» и «Шахтером» по Бондаренко, как ожидается, начнутся в ближайшее время. В турецком клубе смотрят на них с оптимизмом, так как ранее «бордово-синим» удалось наладить хорошие деловые отношения с «горняками».

В текущем сезоне Бондаренко сыграл 24 матча за «Шахтер» во всех турнирах, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Примечательно, что в двух последних на текущий момент официальных матчах «горняков» – против «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов – хавбек оставался вне стартового состава.