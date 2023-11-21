Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды

Тренер по физической подготовке «Шахтера» Карло Николини, пообщавшись с итальянскими журналистами, похвалил полузащитника «горняков» Георгия Судакова, однако особо выделил Артема Бондаренко, назвав того самым сильным украинцем в команде.

«Судаков выйдет на большой уровень. Он получал комплименты от Хави, носит 10-й номер в сборной, много работает. В этом смысле он похож на Мудрика. Однако самым сильным украинцем является Бондаренко. Скоро он будет в сборной. У него есть технические качества, которыми обладают очень немногие», - заявил Николини.

23-летний Бондаренко в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Шахтер», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

За национальную сборную Украины Артем Бондаренко пока не провел ни одного поединка.