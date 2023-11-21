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  4. Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 12:16 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:17
2753
7

Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды

Карло Николини считает, что скоро придет время Артема Бондаренко

21 ноября 2023, 12:16 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:17
2753
7
Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
shakhtar.com. Карло Николини

Тренер по физической подготовке «Шахтера» Карло Николини, пообщавшись с итальянскими журналистами, похвалил полузащитника «горняков» Георгия Судакова, однако особо выделил Артема Бондаренко, назвав того самым сильным украинцем в команде.

«Судаков выйдет на большой уровень. Он получал комплименты от Хави, носит 10-й номер в сборной, много работает. В этом смысле он похож на Мудрика. Однако самым сильным украинцем является Бондаренко. Скоро он будет в сборной. У него есть технические качества, которыми обладают очень немногие», - заявил Николини.

23-летний Бондаренко в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Шахтер», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

За национальную сборную Украины Артем Бондаренко пока не провел ни одного поединка.

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Карло Николини Георгий Судаков Артем Бондаренко Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Источник Calciomercato.it
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Комментарии 7
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contr
Торгівля пішла 😫
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+4
Nick.Grabowski
Після Мудрика за 70 млн та Трубіна за 22 млн (який регулярно ловить голи в ближній кут) - гравців ШД серйозно сприймати можуть лише проплачені "експерти" та "агенти". 
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+2
Bombardini
Значить по Судакову є попередні домовленості і починають потроху підіймати цінник на Бондаренка
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+1
potemkin78
при живом Степаненко? врятли 
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+1
samird
Абсолютно не згоден. Судаков і молодше, і вже відчутно сильніше. Його вартість - це тема окремої дискусії. А от по Бондаренко у мене наступне враження. Є дуже сильні якості. Років 20 тому міг би вирости в топ-опорника (хоча в 23 вже потрібно демонструвати рівень, а не постійні привози). Але немає дуже важливої в сучасному умові якості - швидкості (як ігрової, так і в прийнятті правильних рішень). Погана координація. Він мені нагадує надпотужне авто на передньому приводі (хто в темі - зрозуміє). "Дурі" багато, але шліфує та не їде. І йому вже 23 роки.ВІн за певними якостями переважає того ж Степаненка, а в цілому - ніколи не доросте до його рівня.
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0
Максим Колісник
Гру це не розвалило, але як на мене Судакова потрібно було міняти, а не Зінченка. Ну то таке, може Ребров побачив щось інше
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0
ZloyDeda
Знайшли для розкрутки черговий "діамант" 
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0
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