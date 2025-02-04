Тренер настаивает. Подробности возможного трансфера Шапаренко в Турцию

Стали известны новые подробности возможного трансфера украинского полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в «Трабзонспор», сообщает Taka.

По информации источника, главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста. Руководство «Трабзонспора» считает, что недавние трансферы Александра Зубкова и Даниила Сикана заставят Николая и «Динамо» пересмотреть свою позицию касательно перехода.

Турецкий клуб готовится сесть за стол переговоров по футболисту киевского клуба.

В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины.