Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер настаивает. Подробности возможного трансфера Шапаренко в Турцию
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 04 февраля 2025, 21:57
2760
7

Тренер настаивает. Подробности возможного трансфера Шапаренко в Турцию

Шенол Гюнеш хотел бы видеть Николая Шапаренко в команде

04 февраля 2025, 21:03 | Обновлено 04 февраля 2025, 21:57
2760
7
Тренер настаивает. Подробности возможного трансфера Шапаренко в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Стали известны новые подробности возможного трансфера украинского полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в «Трабзонспор», сообщает Taka.

По информации источника, главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста. Руководство «Трабзонспора» считает, что недавние трансферы Александра Зубкова и Даниила Сикана заставят Николая и «Динамо» пересмотреть свою позицию касательно перехода.

Турецкий клуб готовится сесть за стол переговоров по футболисту киевского клуба.

В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины.

По теме:
Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба
«Спад карьеры». Фанаты отреагировали на переход Асенсио в Астон Виллу
Будет топ-трансфер. Флуминенсе согласился продать своего форварда в Шахтер
Николай Шапаренко трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Шенол Гюнеш Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Бокс | 04 февраля 2025, 17:41 1
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»

Украинский чемпион поделился мнением об организации поединков в боксе

Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Бокс | 04 февраля 2025, 14:05 1
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком
Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком

Артур Бетербиев подтвердил, что не выйдет в ринг против Александра

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Футбол | 04.02.2025, 19:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
Футбол | 04.02.2025, 22:21
«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Футбол | 04.02.2025, 07:33
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Саша Заливадний
Трабзоспор нехай собирає кротячу клоаку.....
Ответить
+2
WalterBlack
Шапаренку краще дочекатися пропозиції з Європи, в таких клубах як Трабзонспор встигне перед пенсією пограти
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
Миколі точно 25?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 44
Футбол
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 18
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
02.02.2025, 19:25 9
Теннис
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем