Тренер настаивает. Подробности возможного трансфера Шапаренко в Турцию
Шенол Гюнеш хотел бы видеть Николая Шапаренко в команде
Стали известны новые подробности возможного трансфера украинского полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в «Трабзонспор», сообщает Taka.
По информации источника, главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста. Руководство «Трабзонспора» считает, что недавние трансферы Александра Зубкова и Даниила Сикана заставят Николая и «Динамо» пересмотреть свою позицию касательно перехода.
Турецкий клуб готовится сесть за стол переговоров по футболисту киевского клуба.
В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины.
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