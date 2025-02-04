Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины
Турецкий клуб восстановил интерес к Николаю Шапаренко
Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко, сообщает издание Haber61.
По информации источника, клуб Суперлиги провел исследование стоимости 26-летнего футболиста и в ближайшие дни проведет переговоры по трансферу игрока.
В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее «Трабзонспор» официально объявил о подписании вингера «Шахтера» Александра Зубкова. Также в команде играют украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан.
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