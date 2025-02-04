Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко, сообщает издание Haber61.

По информации источника, клуб Суперлиги провел исследование стоимости 26-летнего футболиста и в ближайшие дни проведет переговоры по трансферу игрока.

В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее «Трабзонспор» официально объявил о подписании вингера «Шахтера» Александра Зубкова. Также в команде играют украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан.