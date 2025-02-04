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  4. Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 10:30 |
2040
11

Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины

Турецкий клуб восстановил интерес к Николаю Шапаренко

04 февраля 2025, 10:30 |
2040
11
Трабзонспор в ближайшие дни может подписать еще одну звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко, сообщает издание Haber61.

По информации источника, клуб Суперлиги провел исследование стоимости 26-летнего футболиста и в ближайшие дни проведет переговоры по трансферу игрока.

В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее «Трабзонспор» официально объявил о подписании вингера «Шахтера» Александра Зубкова. Также в команде играют украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вус Источник: Haber61.net
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Комментарии 11
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Milan1990
Ой, быстрее бы его забрали с Динамо. Пижон. Поймал звезду, понтов больше чем игры. Перестал прогрессировать. Его уровень это реально УПЛ. В Еврокубках его просто не видно. Тот же Пихальонок пользы больше приносит.
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+2
kadaad
Не замечал в сборной Украины звезд футбола!!!!
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+1
Keen Vision
У Трабзонспора банально немає грошей на цей трансфер, то ж це пустопорожня писанина. Та й сам Шапаренко наврядчи туди поїде.
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+1
Vovan78
Якщо Бражка за 20 лямів не віддали в АПЛ то цього 300 мільйонного за 10 лямів ніяк не віддадуть в Туреччину!
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+1
Перець
Хто  дивився уважно останній матч проти Рфш на полі саме не вистачало Шапаренка з  Буяльським ,так що навряд його продадуть до літа 
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0
vovei
Да. То что понтов много это точно. Сомневаюсь, что афродита дура
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0
Remark
Ну Шапа взагалі ніякий став. У нього серйозний спад, в принципі, як і у Судакова. 
Якщо Бражко не відпустили, то Шапу теж не продадуть. 
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0
Gargantua81
5 млн и пусть забирают
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0
Lulinnha
То уже и тренера из УПЛ... Чтобы максимально украинизации. 
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0
AK.228
6,5 млн и вперед 
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0
shakhtarforewer
Трабзони хочуть повністю український склад команди?)
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0
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