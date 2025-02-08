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  4. В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 13:40 |
1303
7

В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор

Скорее всего, сделка не состоится из-за высоких финансовых требований со стороны «Динамо»

08 февраля 2025, 13:40 |
1303
7
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
facebook.com/fcdynamoua. Николай Шапаренко

Турецкий «Трабзонспор» продолжает проявлять интерес к подписанию 26-летнего центрального хавбека «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко.

«Бордово-синие» уже связались с украинским клубом относительно возможности покупки футболиста, однако, как отмечает 61medya.com, трансфер вряд ли состоится из-за «очень высоких требований» по финансам со стороны киевского клуба.

Примечательно, что «Трабзонспор» уже не первое трансферное окно обращает внимание на Шапаренко, но договориться о его переходе с «Динамо» туркам никак не удается.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» может попробовать подписать хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, после провала переговоров по Шапаренко. С «горняками» турки уже успели наладить хорошие деловые отношения, купив нынешней зимой форварда Даниила Сикана и вингера Александра Зубкова.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua81
вот тут Суркис реально тупит.
Шапка после травмы это половина того Шапаренко который был.
его надо отпускать за то, что дают. Это пока еще случаются такие дураки как турки.
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0
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VovanSidorovi4
Правильно Шапаренко, это пол динамо.
А 6 лимонов для Михалыча - не деньги.
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0
Andromed
Ну в принципі це було очевидно, напевно вони сподівалися викласти за нього не більше 10 млн. Суркіс за такі гроші Шапаренка точно не продасть
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0
Prokop_Andriy
напевно Суркіс попросив 300 млн за Шапаренка, а турки трохи не дотягли до цієї суми)
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-2
Alex Suz
За дарма віддати і ще й доплатити щоб позбутися
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-2
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