В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Скорее всего, сделка не состоится из-за высоких финансовых требований со стороны «Динамо»
Турецкий «Трабзонспор» продолжает проявлять интерес к подписанию 26-летнего центрального хавбека «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко.
«Бордово-синие» уже связались с украинским клубом относительно возможности покупки футболиста, однако, как отмечает 61medya.com, трансфер вряд ли состоится из-за «очень высоких требований» по финансам со стороны киевского клуба.
Примечательно, что «Трабзонспор» уже не первое трансферное окно обращает внимание на Шапаренко, но договориться о его переходе с «Динамо» туркам никак не удается.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» может попробовать подписать хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, после провала переговоров по Шапаренко. С «горняками» турки уже успели наладить хорошие деловые отношения, купив нынешней зимой форварда Даниила Сикана и вингера Александра Зубкова.
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Шапка после травмы это половина того Шапаренко который был.
его надо отпускать за то, что дают. Это пока еще случаются такие дураки как турки.
А 6 лимонов для Михалыча - не деньги.