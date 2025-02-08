В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор

Турецкий «Трабзонспор» продолжает проявлять интерес к подписанию 26-летнего центрального хавбека «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко.

«Бордово-синие» уже связались с украинским клубом относительно возможности покупки футболиста, однако, как отмечает 61medya.com, трансфер вряд ли состоится из-за «очень высоких требований» по финансам со стороны киевского клуба.

Примечательно, что «Трабзонспор» уже не первое трансферное окно обращает внимание на Шапаренко, но договориться о его переходе с «Динамо» туркам никак не удается.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» может попробовать подписать хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко, после провала переговоров по Шапаренко. С «горняками» турки уже успели наладить хорошие деловые отношения, купив нынешней зимой форварда Даниила Сикана и вингера Александра Зубкова.