В 19-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в пятницу, 28 февраля, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» встретятся «Оболонь» и «Полесье» из Житомира. Хозяева поля подходят к матчу на 12-й позиции в турнирной таблице, гости идут 5-ми.

Оболонь

Вторую часть сезона в УПЛ «Оболонь» открыла домашней игрой с полтавской «Ворсклой» и порадовала своих поклонников, добившись в ней минимальной победы – 1:0. После этого, имея в активе 17 очков, «пивовары» покинули группу аутсайдеров и сейчас занимают спасительное 12-е место.

К слову, сейчас подопечные Сергея Щищенко владеют актуальной серией из четырех матчей без поражений (2 победы и 2 ничьи). В последний раз киевляне терпели неудачу 24 ноября в матче с «Кривбассом» (0:1).

Впереди у «пивоваров» встреча с «Полесье» – принципиальным соперником для главного тренера киевлян Шищенко, ведь еще не так давно он возглавлял этот коллектив.

«Есть ли желание победить? Конечно, мотивация есть, потому что это для меня уже родной клуб, я в нем провел четыре года на разных должностях. Я очень уважаю команду, клуб, президента, людей, которые работают там. Конечно, мотивация будет и у меня зашкаливать, и у ребят, потому что я их тоже мотивирую некоторыми моментами. Поэтому я думаю, что будет очень классная игра для болельщиков», – признался Сергей Шищенко после победного поединка с «Ворсклой».

Стоит вспомнить, что «Оболонь» в нынешней УПЛ провела дома 9 матчей и набрала в них 9 очков, добившись двух побед и трех ничьих при четырех поражениях.

Полесье

Житомирское «Полесье» в первой официальной игре 2025 года на своей домашней арене в номинально гостевом матче 18-го тура чемпионата Украины обыграло «Ингулец» – 1:0. Автором единственного гола стал уругвайский форвард-новичок команды Факундо Батиста.

«Рад за Факундо, по такой игре он навязывал борьбу один в один против защитника, были эпизоды, где выигрывал ее. Рад за него, что он нашел свою возможность, потому что в первую очередь, нам нужен тот нападающий, который будет создавать подобный эпизод для себя, который будет откликаться на прострелы партнеров и завершать их. Нападающий, который будет целостно выглядеть в контексте игры, которую мы хотим строить», – оценил действия форварда из Уругвая наставник «Полесья» Имад Ашур.

Победив, подопечные Ашура взяли три очка во второй встрече кампании подряд. Напомним, в заключительном поединке 2024 года «Полесье» в родных стенах переиграло донецкий «Шахтер» – 1:0. Та победа прервала печальную серию «полищуков» в УПЛ, которая составляла сразу 8 поединков без побед. Обыграв 6 октября 2024 года дома «Ворсклу» (2:1), житомирцы затем 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Не лишним будет заметить, что «Полесье» во время зимней паузы провело 7 контрольных спаррингов, в которых одержало 4 победы и проиграло три раза.

Также стоит отметить, что в нынешнем чемпионате УПЛ команда из Житомира провел 8 гостевых матчей, в которых набрала 13 очков. Это третий в сезоне показатель. На счету у подопечных Ашура 4 выездные победы, одна ничья и три поражения.

За «Полесье» против «Оболони» из-за дисквалификации не сыграет Эдуард Сарапий.

Статистика встреч

В Украинской Премьер-лиге соперники провели между собой три матча – два в предыдущем сезоне 2023/2024 и один в первом круге нынешней кампании.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В Житомире «Полесье» победило со счетом 2:0, а в Киеве «Оболонь» взяла реванш со счетом 1:0.

Встреча команд в первом круге УПЛ 2024/2025, которая состоялась в Житомире в конце августа прошлого года, принесла хозяевам крупную победу - 4:0. Тогда Александр Назаренко оформил хет-трик, а Алексей Гуцуляк стал автором еще одного гола.

Прогноз на противостояние

Фаворитом поединка считается «Полесье». Такое мнение сформировано исключительно текущим турнирным положением команд, ведь клуб из Житомира находится в группе лидеров, а «пивовары», наоборот, пасут задних. Впрочем, 2025 год обе команды открыли победами. «Оболонь», к слову, на своем поле обыграла «Ворсклу» (1:0) и тоже в матче не была фаворитом.

Под лидера киевляне в поединке не прогнуться – это факт. Игроки «Оболони» будут играть от обороны, что тоже сомнению не подлежит. Гости будут искать свой шанс только в атаке, но голов в матче много не будет. Можно даже ожидать «сухой» ничьей.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Курко, Дубко, Суханов, Витенчук, Груша, Черненко, Ильин, Близниченко, Бычек.

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Матич, Чоботенко, Михайличенко, Таллес, Андриевский, Йосефи, Гуцуляк, Крушинский, Батиста.