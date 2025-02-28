Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони

Если мы уже и возобновили рассказ о событиях в украинской Премьер-лиге в ее текущем розыгрыше неделю назад, то еще минимум три месяца только то и будем делать. Девятнадцатый тур на дворе, но и зимняя погода еще никуда не делась, хотя и влияние морозов становится с каждым днем все меньше. «Оболонь-Арена» в этом плане качественно перезимовала, поэтому очередной матч домашний местного одноименного клуба проходил именно на этом стадионе.

Однако на этот раз соперник у команды Сергея Шищенко был куда более амбициозный, чем полтавская «Ворскла» неделю назад (1:0). Житомирское «Полесье» в минувшие выходные с большим трудом преодолело сопротивление петровского «Ингульца», после чего «волков» ожидал еще один непростой экзамен против до недавнего времени команды из зоны вылета. И, как показал первый тайм, опасения относительно результативной игры на этот раз были не зря.

Потому что вскрыть чужую защиту до перерыва подопечные Имада Ашура так и не смогли, хотя и «пивовары» даже не пытались закрываться в плотной обороне, что вполне бы подходило формату противостояния «фаворит – аутсайдер». Наоборот, «Оболонь» снова сделала акцент на игру встречными курсами и уступала соперникам разве что по количеству созданных голевых возможностей.

Так, два отличных момента у Гуцуляка с подач с левого фланга и супершанс Батисты при забросе на правый край чужих владений под занавес тайма мы оцениваем значительно ближе к голам, чем, например, пару попыток Бычека завершить передачи вблизи ворот Волынца. Однако у хозяев снова свое слово сказал юный голкипер Марченко, и если в игре ногами ему еще есть, куда добавлять, то с реакцией на линии ворот все в полном порядке.

На второй тайм хозяева вышли с задачей, которую было просто сформулировать, но не так уж и просто выполнить – защищать свои ворота. Однако это лишь при условии, если соперники действительно будут настаивать на забитом мяче. Увидели ли мы подобное стремление от игроков «Полесья» после перерыва? Все сводится к тому, что нет.

Команда Ашура создала две реальные возможности на гол во втором тайме. Речь идет об ударе головой от Крушинского, который довольно легко забрал Марченко, а также неожиданная подача Гуцуляка с правого фланга прямо под перекладину чужих ворот. Но и ее вполне контролировал вратарь «Оболони». Все остальные действия в атаке – это не о голевых моментах «волков», а скорее об отсутствии способности предложить что-то действительно интересное с их стороны.

Следующий матч киевская «Оболонь» проведет в гостях у луганской «Зари», тогда как житомирское «Полесье» дома будет играть против одесского «Черноморца».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Прокопенко – 6,0, Слободян – б/о, Устименко – б/о, Курко – б/о, Ломницкий – б/о.

«Полесье» (замены): Битон – 6,0, Йосефи – 6,0, Тейлор – б/о, Гонсалвеш – б/о.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Оболонь» – «Полесье» – 0:0

Предупреждения: Ильин, 90+1 – Майсурадзе, 4, Тейлор, 80, Батиста, 90+1

«Оболонь»: Марченко – Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк – Витенчук (Курко, 90+3) – Близниченко (Прокопенко, 60), Черненко (Ломницкий, 90+3), Тарануха (Устименко, 75), Ильин – Бычек (Слободян, 75).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Чоботенко, Виале, Майсурадзе (Тейлор, 73) – Андриевский, Мельниченко (Йосефи, 61), Крушинский (Гонсалвеш, 73) – Назаренко (Битон, 46), Батиста, Гуцуляк.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 8 (1) – 15 (7)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 0 – 1.

ОБОЛОНЬ – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C