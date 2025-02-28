Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони
Премьер-лига
Оболонь
28.02.2025 13:00 – FT 0 : 0
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 14:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 15:21
703
6

Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони

Нынешняя команда Сергея Шищенко на своем поле не пропустила от экс-клуба своего тренера

28 февраля 2025, 14:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 15:21
703
6
Сдержали фаворита. Полесье не смогло забить Оболони
ФК Полесье

Если мы уже и возобновили рассказ о событиях в украинской Премьер-лиге в ее текущем розыгрыше неделю назад, то еще минимум три месяца только то и будем делать. Девятнадцатый тур на дворе, но и зимняя погода еще никуда не делась, хотя и влияние морозов становится с каждым днем все меньше. «Оболонь-Арена» в этом плане качественно перезимовала, поэтому очередной матч домашний местного одноименного клуба проходил именно на этом стадионе.

Однако на этот раз соперник у команды Сергея Шищенко был куда более амбициозный, чем полтавская «Ворскла» неделю назад (1:0). Житомирское «Полесье» в минувшие выходные с большим трудом преодолело сопротивление петровского «Ингульца», после чего «волков» ожидал еще один непростой экзамен против до недавнего времени команды из зоны вылета. И, как показал первый тайм, опасения относительно результативной игры на этот раз были не зря.

Потому что вскрыть чужую защиту до перерыва подопечные Имада Ашура так и не смогли, хотя и «пивовары» даже не пытались закрываться в плотной обороне, что вполне бы подходило формату противостояния «фаворит – аутсайдер». Наоборот, «Оболонь» снова сделала акцент на игру встречными курсами и уступала соперникам разве что по количеству созданных голевых возможностей.

Так, два отличных момента у Гуцуляка с подач с левого фланга и супершанс Батисты при забросе на правый край чужих владений под занавес тайма мы оцениваем значительно ближе к голам, чем, например, пару попыток Бычека завершить передачи вблизи ворот Волынца. Однако у хозяев снова свое слово сказал юный голкипер Марченко, и если в игре ногами ему еще есть, куда добавлять, то с реакцией на линии ворот все в полном порядке.

На второй тайм хозяева вышли с задачей, которую было просто сформулировать, но не так уж и просто выполнить – защищать свои ворота. Однако это лишь при условии, если соперники действительно будут настаивать на забитом мяче. Увидели ли мы подобное стремление от игроков «Полесья» после перерыва? Все сводится к тому, что нет.

Команда Ашура создала две реальные возможности на гол во втором тайме. Речь идет об ударе головой от Крушинского, который довольно легко забрал Марченко, а также неожиданная подача Гуцуляка с правого фланга прямо под перекладину чужих ворот. Но и ее вполне контролировал вратарь «Оболони». Все остальные действия в атаке – это не о голевых моментах «волков», а скорее об отсутствии способности предложить что-то действительно интересное с их стороны.

Следующий матч киевская «Оболонь» проведет в гостях у луганской «Зари», тогда как житомирское «Полесье» дома будет играть против одесского «Черноморца».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Прокопенко – 6,0, Слободян – б/о, Устименко – б/о, Курко – б/о, Ломницкий – б/о.

«Полесье» (замены): Битон – 6,0, Йосефи – 6,0, Тейлор – б/о, Гонсалвеш – б/о.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Оболонь» – «Полесье» – 0:0

Предупреждения: Ильин, 90+1 – Майсурадзе, 4, Тейлор, 80, Батиста, 90+1

«Оболонь»: Марченко – Суханов, Дубко, Приймак, Стасюк – Витенчук (Курко, 90+3) – Близниченко (Прокопенко, 60), Черненко (Ломницкий, 90+3), Тарануха (Устименко, 75), Ильин – Бычек (Слободян, 75).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Чоботенко, Виале, Майсурадзе (Тейлор, 73) – Андриевский, Мельниченко (Йосефи, 61), Крушинский (Гонсалвеш, 73) – Назаренко (Битон, 46), Батиста, Гуцуляк.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 8 (1) – 15 (7)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

ОБОЛОНЬ – ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

По теме:
Ворскла – Динамо Киев. Видео голов и обзор (обновляется)
Артур РЕМЕНЯК: «Мы нацелены провести качественный поединок с Зарей»
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Футбол | 28 февраля 2025, 11:34 13
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия

1 марта состоится матч 19-го тура УПЛ

Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28 февраля 2025, 09:30 6
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов

«Рома» хочет пригласить в команду Карло Анчелотти

Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене
Футбол | 28.02.2025, 15:10
Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене
Реал хочет приобрести защитника Борнмута. Речь не о Хейсене
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Футбол | 28.02.2025, 14:25
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Футбол | 27.02.2025, 22:39
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
такой футбол нам не нужен це антифутбол
Ответить
0
sania
Сумний сум. Я аж здрімнув від "видовища".
Ответить
0
Iigor6583
Кривоногі тихоходи, що одні, що другі. Дно донне.
Ответить
-1
Сиськотряс
Это дно, которое по словам владельцев клуба претендует на топ-3 и еврокубки? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
romanchik.8409
Еще дайте интервью гениального Имада... Всё,что он умеет это ставить автобус против Шахтера 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
27.02.2025, 13:38 6
Теннис
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
26.02.2025, 11:15 2
Футбол
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем