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Оболонь
28.02.2025 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 00:35 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:36
13
0

Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

28 февраля 2025, 00:35 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:36
13
0
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь

В пятницу, 28-го лютого, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Имада Ашура с горем пополам одолела на прошлых выходных главного аутсайдера лиги, «Ингулец» (1:0), а теперь встретится с недавним соседом «козаков» по турнирной таблице. Коллектив Сергея Шищенка тем временем в чем-то даже удивил, обыграв полтавскую «Ворсклу» на своем поле (1:0), и теперь проведет очередной домашний матч, но уже против куда более серьезного соперника. Еще и разгром в первом круге (0:4) провоцирует «пивоваров» на реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
28 февраля 2025 -
13:00
Полесье
Ничья 3.45 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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