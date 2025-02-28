Оболонь – Полесье – 0:0. Киевляне выстояли. Видеообзор матча

В пятницу, 28 февраля, в 13:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев. Игра завершила нулевой ничьей.

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Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

УПЛ 2024/25. 19-й тур. 28 февраля

Оболонь – Полесье – 0:0

Видеообзор матча