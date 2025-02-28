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  4. Оболонь – Полесье – 0:0. Киевляне выстояли. Видеообзор матча
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 14:20 | Обновлено 28 февраля 2025, 15:16
289
0

Оболонь – Полесье – 0:0. Киевляне выстояли. Видеообзор матча

28 февраля состоялся матч 19-го тура УПЛ

28 февраля 2025, 14:20 | Обновлено 28 февраля 2025, 15:16
289
0
Оболонь – Полесье – 0:0. Киевляне выстояли. Видеообзор матча
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, в 13:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев. Игра завершила нулевой ничьей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

УПЛ 2024/25. 19-й тур. 28 февраля
Оболонь – Полесье – 0:0

Видеообзор матча

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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