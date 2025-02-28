Ашур объяснил, почему Полесью не удалось обыграть Оболонь в УПЛ

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после матча своей команды против «Оболони» в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

- Матчи с «Оболонью» для «Полесья», в принципе, очень тяжело складывались, кроме последней домашней игры. Скажите, пожалуйста, ощущалась ли сегодня какая-то принципиальность поединка?

- Думаю, что было определенное количество факторов, которые могли свидетельствовать о принципиальности этого поединка, и точно понимание, и точно не было сомнений, что это будет не простой матч.

- Все же у «Полесья» возникали хорошие моменты. Можете сказать: почему не удалось реализовать хотя бы один?

– Они начали возникать преимущественно во втором тайме. В первом тайме в принципе была та игра, которую мы ожидали, в которую нас будет затягивать соперник. Надо было адаптироваться к полю. Мы ожидали подобных намерений соперника и очень досадно, что мы решили ввязаться в эту игру. В первом тайме, по моему мнению, мы точно потеряли большое количество эпизодов, где мы могли распорядиться мячом гораздо лучше, чем мы это сделали во втором тайме. Возможно, один из тех потерянных эпизодов мог стать критическим в этой игре. Но во втором тайме было создано большое количество эпизодов. В первую очередь, нужно отдать должное сопернику, отчаянно действовавшему в этих моментах. И вратарю Марченко, так же, очень приличная игра сегодня. С нашей стороны, мне кажется, нужно создавать еще больше моментов и нужно это делать как можно раньше.

– Перед матчем футболисты жаловались на состояние поля и после матча. Что вы можете об этом сказать?

– Что мы можем сказать? Как есть, какое поле есть. Его допустили к соревнованиям, на нем играют все команды, очевидно, всем сложно адаптироваться, приезжая сюда. Возможно это не самое плохое состояние поля, которое могло быть в эту пору. Не думаю, что стоит говорить о тех вещах, о которых и так было понятно, и о которых говорили неоднократно.

- По ходу второго тайма вы выпустили Битона и Йосефи и выбрали играть без чистого опорника, у вас было три атакующих игрока, почему было такое решение?

– Битон выйдя в перерыве вместо Саши Назаренко, который пока не готов выдерживать столько времени, сколько нам всем хотелось. Соответственно, он нам добавил идеи играть в глубину и очень прилично выглядел между линиями. В какой-то момент мы заменили Мельниченко, сегодня явно была не самая лучшая его игра. У Андриевского уже был подобный опыт, возможно у двух отвлеченных игроков, но тем не менее. Сегодня на этой позиции это был хороший момент, чтобы сработать соответственно на развитие наших атак. Поэтому, мне кажется, это были очевидные замены для того, чтобы создавать больше и пытаться результат этого матча перетащить на нашу сторону.