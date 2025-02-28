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  4. ШИЩЕНКО: «Интересный поединок. Мы выключили из игры Назаренко и Гуцуляка»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:29
241
0

ШИЩЕНКО: «Интересный поединок. Мы выключили из игры Назаренко и Гуцуляка»

Сергей Шищенко доволен действиями своих подопечных

28 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:29
241
0
ШИЩЕНКО: «Интересный поединок. Мы выключили из игры Назаренко и Гуцуляка»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями от матча своей команды против житомирского «Полесья» в 19-м туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

Интересный поединок, я думаю, для зрителей и тренеров. Потому что была борьба, очень активны были игроки как Оболони, так и Полесья.Мы понимали, как может играть Полесье, доставлять мяч в пространство, скоростные атаки.

Очень классно они действуют возле штрафной, поэтому мы с этим справились.Я очень доволен действиями своих игроков и команды в целом, что мы фактически исключили из игры Назаренко, особенно Назаренко.Гуцуляк тоже был активен, как обычно. Да и Батисту, в принципе, тоже исключили из игры.

У Гуцуляка был момент в первом тайме.

Мы разбирали этот момент в перерыве, показывали ребятам. Из зоны опорного полузащитника он включился, когда у него был 100% момент.Я на флеш-интервью сказал, что это его единственный момент, который был такой стопроцентный, где мы позволили что-то сделать.А так, я считаю, Суханов очень классно справился с ним. Потому не тот Гуцуляк был сегодня, как всегда.Я считаю, что мы с ним справились.

А Батиста, который стоит 2 миллиона?

Это вопрос не ко мне, что он стоит 2 миллиона.

Почему команда не смогла забить? Чего не хватило в атаке?

Мы хотим играть более активно, агрессивно, но сегодня были неплохие контратаки, скоростные атаки. Поэтому где-то не хватало раньше отдавать передачу.Мы в перерыве разобрали некоторые моменты. Были бы игроки увереннее, своевременно отдавали передачу, возможно, были бы другие подходы и ситуации.Но мы где-то и классно пресинговали противника, и давление было. Есть подходы, но я хочу, чтобы была очень классная реализация.Но бывают такие матчи, в которых мяч не залетает в ворота. Как есть, так и есть.

Вы получили один балл, или все же была возможность получить больше?Какое настроение было перед матчем и уже после его завершения?

Классное настроение не было. У нас всегда классное настроение. Что касается матча, что после матча, что во время матча.

Есть эмоции. Конечно, мы получили один балл, потому что это положительный для нас результат с такой командой, с такими игроками, какие у них есть. И надо уже смотреть, двигаться дальше, уже готовиться к Заре.

И, конечно, это положительный результат, который нас устраивает. И с теми проблемами, которые у нас есть, там и больные ребята и травмированные. Травмированные выходят из травм, но эпидемия продолжается. И сейчас у нас два игрока, уже после матча, которые играли, температура 38, поэтому я доволен, что с такими моментами мы справимся. Спасибо.

Чего ожидаете от следующего матча с Зарей?

Чего ожидаю? Здесь банальные слова. Конечно, я хочу, чтобы у нас получился матч, как мы его планировать. Не всегда все выходит. Будем готовиться, анализировать Зорю. И конечно, что я могу сказать? Будем ехать за победой, и когда получится, уже увидим, сам матч покажет, сможем мы набрать очки или нет.

Как вы думаете, сколько баллов необходимо будет, чтобы не попасть хотя бы зоны переходных матчей?

Ну, я насчитал, я видел, в прошлом сезоне, кажется, хватило 32 балла, поэтому еще очень много нужно. Но ведь, вы знаете, сезон от сезона разный, это же такое, и как будет, вы видите, какая борьба и внизу турнирной таблицы, и сверху, и в середине.

У нас отделяет от шестого города семь пунктов всего-навсего. Семь – это две победы, ты уже там. Поэтому здесь сейчас что-нибудь считать очень сложно, как оно будет. А может хватить 26, я не знаю. Потому посмотрим, посмотрим.

Очень хороший второй тайм в исполнении вашей команды. Как вы думаете, вы сегодня были близки к победе?

Я отмечал в перерыве ребятам, чтобы они продолжили действовать. Еще более агрессивно, еще большее пространство, которое есть у Полесья, использовать. Сейчас не могу сказать, какой тайм был лучше, первый или второй, потому что нужно проанализировать. Но подходы были и в первом тайме, и во втором неплохие, наверное. Знаете, я смотрю матч, потом на эмоциях что-то говорю, а потом с Ворсклой, с Рухом…

Это были не такие качественные матчи, как хочется. Поэтому сейчас тоже посмотрим. Это, конечно, главное – результат. Конечно, каждому тренеру хочется, чтобы качество было на хорошем уровне, чтобы забивать побеждать. Поэтому было бы качество у нас сегодня, возможно, мы бы победили.А может быть и нет.

Было бы качество лучшее у Полесья, возможно бы они победили. Такой хороший, интересный матч был. У нас эмоции классные. Будем уже отдыхать, готовиться, – сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир пресс-конференция Оболонь - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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