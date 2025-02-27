Ворскла – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 28 февраля
В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».
Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкой области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ворскла – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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