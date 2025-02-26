Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»

Британский журналист Джон Уильямс прокомментировал дисквалификацию на три матча украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«Я боюсь, что теперь мы увидим, насколько он является хорошим игроком, потому что его не будет на поле», – заявил Уильямс в эфире BBC Radio.

Забарный пропустит поединки АПЛ против «Брайтона» и «Тоттенхэма», а также игру 1/8 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона». Ближайший матч, в котором сможет сыграть Илья, это встреча 29-го тура АПЛ с «Брентфордом», которая состоится аж 15 марта.

Сообщалось, что Забарный – в топ-3 самых быстрых центральных защитников АПЛ.