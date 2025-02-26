Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Англия
26 февраля 2025, 10:32 |
1774
0

Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»

Джон Уильямс – о дисквалификации украинца

26 февраля 2025, 10:32 |
1774
0
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Британский журналист Джон Уильямс прокомментировал дисквалификацию на три матча украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«Я боюсь, что теперь мы увидим, насколько он является хорошим игроком, потому что его не будет на поле», – заявил Уильямс в эфире BBC Radio.

Забарный пропустит поединки АПЛ против «Брайтона» и «Тоттенхэма», а также игру 1/8 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона». Ближайший матч, в котором сможет сыграть Илья, это встреча 29-го тура АПЛ с «Брентфордом», которая состоится аж 15 марта.

Сообщалось, что Забарный – в топ-3 самых быстрых центральных защитников АПЛ.

По теме:
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Борнмут – 2:1. No Zabarnyi – no party! Видео голов и обзор матча
дисквалификация удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Футбол | 25 февраля 2025, 20:57 9
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию

Украинки не без труда справились с соперницами

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26 февраля 2025, 08:42 0
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»

Турки отреагировал на вызов Паркера

Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Футбол | 26.02.2025, 10:40
Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Футбол | 25.02.2025, 12:05
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Футбол | 26.02.2025, 10:44
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 15
Бокс
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 3
Баскетбол
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
24.02.2025, 21:53 2
Футбол
Разгром без груза ответственности. Сборная Украины обыграла Португалию
Разгром без груза ответственности. Сборная Украины обыграла Португалию
24.02.2025, 22:53 5
Баскетбол
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем