«Безумная база, смешанный состав». Сыч – о разнице между Рухом и Карпатами
Украинский защитник не хочет сравнивать 2 львовских клуба
Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о разнице между своим нынешним клубом и прошлым – львовским «Рухом».
– Где, по твоему мнению лучшие условия – в «Карпатах» или в «Рухе»?
– Я не могу сказать, где лучшие условия, ведь у «Руха» была безумная база. Здесь база тоже на хорошем уровне. Это просто две разные команды по футболу. В «Рухе» более молодая команда, а в «Карпатах» такой смешанный состав. Сравнивать нельзя, ведь и там, и там было здорово.
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