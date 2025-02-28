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  4. «Безумная база, смешанный состав». Сыч – о разнице между Рухом и Карпатами
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 09:07 |
265
1

«Безумная база, смешанный состав». Сыч – о разнице между Рухом и Карпатами

Украинский защитник не хочет сравнивать 2 львовских клуба

28 февраля 2025, 09:07 |
265
1
«Безумная база, смешанный состав». Сыч – о разнице между Рухом и Карпатами
ФК Карпаты. Алексей Сыч

Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о разнице между своим нынешним клубом и прошлым – львовским «Рухом».

– Где, по твоему мнению лучшие условия – в «Карпатах» или в «Рухе»?

– Я не могу сказать, где лучшие условия, ведь у «Руха» была безумная база. Здесь база тоже на хорошем уровне. Это просто две разные команды по футболу. В «Рухе» более молодая команда, а в «Карпатах» такой смешанный состав. Сравнивать нельзя, ведь и там, и там было здорово.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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