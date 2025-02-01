1 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Вест Бромвичем» (2:1).

Игра прошла на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте.

За хозяев дебютировал украинский защитник Максим Таловеров, который недавно перешел в Англию из австрийской команды «ЛАСК». Украинец провел на поле весь матч.

Таловеров был признан лучшим игроком поединка, однако украинец отдал эту награду форварду Райану Харди, который оформил дубль в игре.

ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча