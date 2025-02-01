Англия01 февраля 2025, 19:09 |
2341
0
ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча
Максим Таловеров отдал награду форварду Райану Харди
01 февраля 2025, 19:09 |
2341
0
1 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Вест Бромвичем» (2:1).
Игра прошла на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте.
За хозяев дебютировал украинский защитник Максим Таловеров, который недавно перешел в Англию из австрийской команды «ЛАСК». Украинец провел на поле весь матч.
Таловеров был признан лучшим игроком поединка, однако украинец отдал эту награду форварду Райану Харди, который оформил дубль в игре.
ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2025, 14:40 109
Стороны продолжают вести переговоры о трансфере
Футбол | 01 февраля 2025, 01:35 16
Результат ожидают в первых числах февраля
Футбол | 01.02.2025, 10:07
Футбол | 01.02.2025, 13:26
Футбол | 01.02.2025, 18:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2025, 16:24 24
01.02.2025, 09:51
31.01.2025, 06:23 27
31.01.2025, 08:53
31.01.2025, 21:07 5
31.01.2025, 17:34 14
30.01.2025, 23:55 325
31.01.2025, 08:26