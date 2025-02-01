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  4. ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча
Англия
01 февраля 2025, 19:09 |
2341
0

ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча

Максим Таловеров отдал награду форварду Райану Харди

01 февраля 2025, 19:09 |
2341
0
ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 30-го тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Вест Бромвичем» (2:1).

Игра прошла на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте.

За хозяев дебютировал украинский защитник Максим Таловеров, который недавно перешел в Англию из австрийской команды «ЛАСК». Украинец провел на поле весь матч.

Таловеров был признан лучшим игроком поединка, однако украинец отдал эту награду форварду Райану Харди, который оформил дубль в игре.

ВИДЕО. Красивый жест. Украинец отдал награду лучшего игрока матча

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Максим Таловеров Плимут Вест Бромвич чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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