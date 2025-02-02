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  4. Реал получил историческое предложение по продаже звезды. Это не Винисиус
Испания
02 февраля 2025, 10:31 |
581
1

Реал получил историческое предложение по продаже звезды. Это не Винисиус

Переход Родриго в «Аль-Хиляль» может обновить трансферный рекорд

02 февраля 2025, 10:31 |
581
1
Реал получил историческое предложение по продаже звезды. Это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Саудовский «Аль-Хиляль» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, клуб Про-лиги сделал «сливочным» официальное предложение в размере 300 миллионов евро по трансферу 24-летнего футболиста.

Если переход действительно состоится за 300 миллионов, то он станет рекордным для футбола. На данный момент самым дорогим трансфером в истории является переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, какую зарплату в Саудовский Аравии предлагают Родриго.

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Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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Lulinnha
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