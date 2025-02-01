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  4. Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Англия
01 февраля 2025, 17:52 |
762
0

Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе

Экс-наставник мерсисайдцев высказался о Стивене Джеррарде

01 февраля 2025, 17:52 |
762
0
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный немецкий экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, какого легендарного игрока «мерсисайдцев» хотел иметь в своем составе:

«Это легко. Это Стивен Джеррард. Когда мы играли в Сиднее три или четыре года назад после сезона, у нас не было полноценной команды, и мы пригласили Стива Макманамана, Дэниела Аггера, Джейми Каррагера и Стиви (Джеррарда). Честно говоря, я знал как играл «Ливерпуль» при нем и видел, как он играл, но в немного старшем возрасте. Стиви, был невероятным игроком!

Стиви и я вместе в разных ролях, он как игрок на поле, а я как тренер, это было бы здорово. Так что это Стиви. Шесть лет назад это был бы другой ответ, но сейчас я здесь, и я знаю его как человека и как игрока, так что теперь это простой ответ».

Стивен Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 года до лета 2015 года. Англичанин провел за «мерсисайдцев» во всех турнирах 710 матчей, в которых забил 196 голов и отдал 155 голевых передач.

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Юрген Клопп Стивен Джеррард Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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