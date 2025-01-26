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26 января 2025, 22:09 |
410
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Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере

Легендарный центрбек выделил Роналдиньо

26 января 2025, 22:09 |
410
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Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-игрок «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей карьере:

«Для меня наиболее неудержимым и соответственно самым сложным является Роналдиньо. В его лучшие времена вряд ли кто-то из защитников мог противостоять ему. Но есть и другие, такие как Самюэль Это'О, Златан Ибрагимович, которые могут создавать проблемы своей скоростью или физической силой».

За свою карьеру Роналдиньо играл за «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

На клубном уровне легендарный бразилец провел 584 матчей, в которых забил 210 голов и отдал 175 голевых передач. Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча в 2005 году.

Ранее Роберт Левандовски рассказал, против каких защитников ему было сложнее всего играть.

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Серхио Рамос Реал Мадрид Роналдиньо Самюэль Это'о Златан Ибрагимович Гремио Барселона Милан Фламенго Атлетико Минейро Флуминенсе Золотой мяч
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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