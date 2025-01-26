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26 января 2025, 21:43 |
1058
0

Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл

Звездный поляк выделил Венсана Компани и Серхио Рамоса

26 января 2025, 21:43 |
1058
0
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, против каких защитников ему было тяжелее всего играть. Именитый поляк выделил экс-центрбека «Манчетер Сити» Венсана Компани и экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Самые сильные защитники, с которыми я когда-либо сталкивался? Серхио Рамос и Венсан Компани. Играть против Компани было огромным вызовом. Он всегда играл жестко и сильно. Он всегда хотел быть рядом со мной, и это для меня было вау».

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Левандовски определился со своим будущим в «Барселоне».

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Венсан Компани Серхио Рамос Реал Мадрид Манчестер Сити Барселона Роберт Левандовски
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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