Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, против каких защитников ему было тяжелее всего играть. Именитый поляк выделил экс-центрбека «Манчетер Сити» Венсана Компани и экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Самые сильные защитники, с которыми я когда-либо сталкивался? Серхио Рамос и Венсан Компани. Играть против Компани было огромным вызовом. Он всегда играл жестко и сильно. Он всегда хотел быть рядом со мной, и это для меня было вау».

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Левандовски определился со своим будущим в «Барселоне».