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Испания
26 января 2025, 20:57 | Обновлено 26 января 2025, 21:34
1130
0

Уйдет или останется? Левандовски определился со своим будущим в Барселоне

Звездный поляк хочет остаться в каталонском клубе

26 января 2025, 20:57 | Обновлено 26 января 2025, 21:34
1130
0
Уйдет или останется? Левандовски определился со своим будущим в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски определился со своим будущим в клубе, сообщает El Nacional.

По информации источника, звездный поляк планирует остаться в каталонском клубе еще по крайней мере на сезон. Он остается преданным клубу, несмотря на результаты. Руководство «Барселоны» удовлетворено таким решением Роберта и не планирует искать ему замену в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летнего форварда в 15 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Фати может перейти в «Фенербахче».

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Іван Распутін Источник: El Nacional
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