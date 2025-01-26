Уйдет или останется? Левандовски определился со своим будущим в Барселоне

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски определился со своим будущим в клубе, сообщает El Nacional.

По информации источника, звездный поляк планирует остаться в каталонском клубе еще по крайней мере на сезон. Он остается преданным клубу, несмотря на результаты. Руководство «Барселоны» удовлетворено таким решением Роберта и не планирует искать ему замену в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летнего форварда в 15 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Фати может перейти в «Фенербахче».