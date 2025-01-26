Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его хочет Моуриньо. Талант Барселоны может перебраться в Турцию
Испания
26 января 2025, 01:19 | Обновлено 26 января 2025, 01:21
206
0

Его хочет Моуриньо. Талант Барселоны может перебраться в Турцию

Ансу Фати может стать игроком «Фенербахче»

26 января 2025, 01:19 | Обновлено 26 января 2025, 01:21
206
0
Его хочет Моуриньо. Талант Барселоны может перебраться в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в «Фенербахче», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо хочет видеть 22-летнего футболиста в своем составе. Испанский гранд готов выслушать предложения по Ансу. Будущее Фати на Камп Ноу довольно туманно, особенно если «Фенербахче» сделает интересный оффер.

В текущем сезоне Ансу Фати сыграл 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» достиг договоренности о контракте.

По теме:
Всего 15 лет. Ман Сити и Челси следят за топовым английским талантом
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский легионер отправился в аренду в Хорватию
Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника
Ансу Фати трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу Фенербахче Барселона
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25 января 2025, 14:35 0
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025

25 января Мэдисон стала чемпионкой австралийского мейджора, одолев первую ракетку мира

ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех
Футбол | 26 января 2025, 00:52 0
ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех
ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех

Руслан Нещерет умеет растопить сердце

Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Бокс | 25.01.2025, 18:48
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Футбол | 25.01.2025, 12:03
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Теннис | 25.01.2025, 13:21
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
24.01.2025, 09:08
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем