Его хочет Моуриньо. Талант Барселоны может перебраться в Турцию

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в «Фенербахче», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо хочет видеть 22-летнего футболиста в своем составе. Испанский гранд готов выслушать предложения по Ансу. Будущее Фати на Камп Ноу довольно туманно, особенно если «Фенербахче» сделает интересный оффер.

В текущем сезоне Ансу Фати сыграл 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» достиг договоренности о контракте.