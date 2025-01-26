Его хочет Моуриньо. Талант Барселоны может перебраться в Турцию
Ансу Фати может стать игроком «Фенербахче»
Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в «Фенербахче», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо хочет видеть 22-летнего футболиста в своем составе. Испанский гранд готов выслушать предложения по Ансу. Будущее Фати на Камп Ноу довольно туманно, особенно если «Фенербахче» сделает интересный оффер.
В текущем сезоне Ансу Фати сыграл 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» достиг договоренности о контракте.
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