На годы вперед. Суперзвезда Барселоны достиг договоренности о контракте

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри достиг усного соглашения с испанским грандом касательно нового контракта, сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист провел переговоры с советом директоров клуба, на которых было достигнуто соглашение о продлении контракта до лета 2030 года. Контракт Педри на данный момент действителен до лета 2026 года.

В текущем сезоне Педри провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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