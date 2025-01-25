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  4. На годы вперед. Суперзвезда Барселоны достиг договоренности о контракте
Испания
25 января 2025, 20:27 |
759
0

На годы вперед. Суперзвезда Барселоны достиг договоренности о контракте

Педри, вероятно, подпишет новое соглашение с каталонским грандом

25 января 2025, 20:27 |
759
0
На годы вперед. Суперзвезда Барселоны достиг договоренности о контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри достиг усного соглашения с испанским грандом касательно нового контракта, сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист провел переговоры с советом директоров клуба, на которых было достигнуто соглашение о продлении контракта до лета 2030 года. Контракт Педри на данный момент действителен до лета 2026 года.

В текущем сезоне Педри провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» следят за талантливым партнером Трубина.

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Педри Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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