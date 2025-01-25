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Испания
25 января 2025, 12:54 | Обновлено 25 января 2025, 12:55
603
0

Ценник известен. Реал и Барселона следят за талантливым партнером Трубина

Альваро Каррерас может перебраться в Испанию

25 января 2025, 12:54 | Обновлено 25 января 2025, 12:55
603
0
Ценник известен. Реал и Барселона следят за талантливым партнером Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

Испанский защитник лиссабонской «Бенфики» Альваро Каррерас привлекает внимание каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист привлекает внимание двух испанских грандов. «Манчестер Юнайтед» также следит за прогрессом своего экс-игрока. В контракте Альваро есть пункт о отступных в размере 18 миллионов евро, но они действительны только для английского гранда.

В текущем сезоне Альваро Каррерас провел 24 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В «Бенфике» играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» заинтересован в суперталанте из АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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