Ценник известен. Реал и Барселона следят за талантливым партнером Трубина

Испанский защитник лиссабонской «Бенфики» Альваро Каррерас привлекает внимание каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист привлекает внимание двух испанских грандов. «Манчестер Юнайтед» также следит за прогрессом своего экс-игрока. В контракте Альваро есть пункт о отступных в размере 18 миллионов евро, но они действительны только для английского гранда.

В текущем сезоне Альваро Каррерас провел 24 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В «Бенфике» играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» заинтересован в суперталанте из АПЛ.