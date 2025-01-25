Могут помешать саудиты. Реал заинтересован в суперталанте из АПЛ

Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, испанский гранд следит за 21-летним футболистом и в ближайшее время может включиться в борьбу за игрока. Помимо «сливочных», за Джоном также следят «ПСЖ» и «Аль-Наср», переход в который рассматривается игроком.

В текущем сезоне Джон Дуран провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбирает между 3 звездными защитниками.