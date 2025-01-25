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Испания
25 января 2025, 10:45 |
372
0

Могут помешать саудиты. Реал заинтересован в суперталанте из АПЛ

Джон Дуран привлекает внимание мадридского гранда

25 января 2025, 10:45 |
372
0
Могут помешать саудиты. Реал заинтересован в суперталанте из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, испанский гранд следит за 21-летним футболистом и в ближайшее время может включиться в борьбу за игрока. Помимо «сливочных», за Джоном также следят «ПСЖ» и «Аль-Наср», переход в который рассматривается игроком.

В текущем сезоне Джон Дуран провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбирает между 3 звездными защитниками.

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Джон Дуран Реал Мадрид ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Санти Ауна Аль-Наср Эр-Рияд
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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