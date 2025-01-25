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  4. Важное решение. Реал выбирает между 3 топовыми защитниками
Испания
25 января 2025, 09:41 |
105
0

Важное решение. Реал выбирает между 3 топовыми защитниками

Вильям Салиба. Алессандро Бастони и Усман Диоманде находятся в поле зрения мадридского гранда

25 января 2025, 09:41 |
105
0
Важное решение. Реал выбирает между 3 топовыми защитниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Мадридский «Реал» следит за тремя именитыми защитниками, один из которых должен усилить оборону команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, вв связи с частыми травмами Давида Алабы и Эдера Милитао, в список потенциальных усилений попали следующие игроки: французский защитник «Арсенала» Вильям Салиба, итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони и французский защитник «Спортинга» Усман Диоманде.

В «Реале» хотят подписать игрока, который усилит оборону здесь и сейчас, но при этом останется в команде на долгие годы.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» продаст звездного нападающего в АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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