Важное решение. Реал выбирает между 3 топовыми защитниками

Мадридский «Реал» следит за тремя именитыми защитниками, один из которых должен усилить оборону команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, вв связи с частыми травмами Давида Алабы и Эдера Милитао, в список потенциальных усилений попали следующие игроки: французский защитник «Арсенала» Вильям Салиба, итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони и французский защитник «Спортинга» Усман Диоманде.

В «Реале» хотят подписать игрока, который усилит оборону здесь и сейчас, но при этом останется в команде на долгие годы.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» продаст звездного нападающего в АПЛ.