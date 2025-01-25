Важное решение. Реал выбирает между 3 топовыми защитниками
Вильям Салиба. Алессандро Бастони и Усман Диоманде находятся в поле зрения мадридского гранда
Мадридский «Реал» следит за тремя именитыми защитниками, один из которых должен усилить оборону команды, сообщает Fichajes.
По информации источника, вв связи с частыми травмами Давида Алабы и Эдера Милитао, в список потенциальных усилений попали следующие игроки: французский защитник «Арсенала» Вильям Салиба, итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони и французский защитник «Спортинга» Усман Диоманде.
В «Реале» хотят подписать игрока, который усилит оборону здесь и сейчас, но при этом останется в команде на долгие годы.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» продаст звездного нападающего в АПЛ.
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