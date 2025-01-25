Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.

Английский клуб уже смирился с потерей Салаха и нашел ему долгосрочную замену. По информации испанских СМИ главной трансферной целью «Ливерпуля» на следующее лето будет вингер «Реала» Родриго. Мадридцы готовы распрощаться с игроком, если им предложат 80 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел на клубном уровне 26 матчей, забил десять голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» начал переговоры с немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом.