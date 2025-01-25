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  4. Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Англия
25 января 2025, 03:44 |
480
0

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе

25 января 2025, 03:44 |
480
0
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.

Английский клуб уже смирился с потерей Салаха и нашел ему долгосрочную замену. По информации испанских СМИ главной трансферной целью «Ливерпуля» на следующее лето будет вингер «Реала» Родриго. Мадридцы готовы распрощаться с игроком, если им предложат 80 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел на клубном уровне 26 матчей, забил десять голов и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» начал переговоры с немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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