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Испания
24 января 2025, 13:43 |
578
0

Не Трент и не Салах. Реал начал переговоры о подписании суперзвезды

Йозуа Киммих может покинуть «Баварию»

24 января 2025, 13:43 |
578
0
Не Трент и не Салах. Реал начал переговоры о подписании суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Мадридский «Реал» начал переговоры с немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, именно королевский клуб является для 29-летнего приоритетным вариантом продолжения карьеры, если он решит покинуть «Баварию».

В сезоне 2024/25 Йозуа Киммих провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан лишь до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется «Ливерпуль».

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Йозуа Киммих Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги свободный агент Кристиан Фальк
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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