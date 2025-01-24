Не Трент и не Салах. Реал начал переговоры о подписании суперзвезды

Мадридский «Реал» начал переговоры с немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, именно королевский клуб является для 29-летнего приоритетным вариантом продолжения карьеры, если он решит покинуть «Баварию».

В сезоне 2024/25 Йозуа Киммих провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан лишь до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется «Ливерпуль».