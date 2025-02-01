Англия01 февраля 2025, 18:46 |
1096
0
ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале
Вашему вниманию комментарии Гвардиолы и Артеты перед матчем «Арсенал» – «Манчестер Сити»
01 февраля 2025, 18:46 |
1096
0
В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию комментарии наставников обеих команд Жузепа Гвардиолы и Микеля Артеты перед матчем.
ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 февраля 2025, 09:22 0
Новозеландец прокомментировал декабрьский реванш
Футбол | 01 февраля 2025, 18:26 3
Бавария сохраняет лидерство в чемпионате Германгии
Футбол | 31.01.2025, 21:17
Теннис | 01.02.2025, 16:00
Футбол | 01.02.2025, 01:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2025, 21:07 5
01.02.2025, 08:00 31
31.01.2025, 16:20 43
31.01.2025, 00:05 4
30.01.2025, 16:24 24
Бокс
30.01.2025, 17:50 8