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  4. ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале
Англия
01 февраля 2025, 18:46 |
1096
0

ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале

Вашему вниманию комментарии Гвардиолы и Артеты перед матчем «Арсенал» – «Манчестер Сити»

01 февраля 2025, 18:46 |
1096
0
ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию комментарии наставников обеих команд Жузепа Гвардиолы и Микеля Артеты перед матчем.

ВИДЕО. Артета рассказал о конфликте с Холандом. Мысли Гвардиолы о Реале

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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