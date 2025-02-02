2 февраля на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда работает на полях над тем, чтобы закрепиться в числе середняков АПЛ. В прошлом сезоне было непросто, тем более что много пропустил из-за затяжной дисквалификации Тоуни. Но все равно, набрав 39 очков, получилось занять шестнадцатое место. И, несмотря на уход Айвена в летнее окно, лондонский клуб сумел прибавить, в основном за счет домашней статистики. Подопечных Томаса Франка даже считали претендентом на еврокубки, но с начала зимы они практически перестали выигрывать (только Саутгемптон разгромили), и даже в кубке уступили Плимуту. С другой стороны, с Манчестер Сити отыгрались с 0:2 на ничью. А в прошлом туре получилось выиграть на поле набравшего форму Кристал Пэлас - соседей победили со счетом 2:1 на выезде.

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Тоттенхэм

Клуб находится в тяжелейшей кадровой ситуации. Когда на пресс-конференции перед матчем с Хоффенхаймом закашлялся переводчик, Постекоглу грустно пошутил, что он потерял даже его. Кстати, в Лиге Европы англичане выиграли и тогда, и в четверг с Эльфсборгом. Кроме того, в Кубке Лиги шпоры уже прошли Сити и Манчестер Юнайтед, и после первого полуфинала имеют преимущество перед Ливерпулем, которого обыграли 1:0. Продолжается борьба и в Кубке Англии, где вскоре играть против Астон Виллы. Но, безусловно, ситуация в АПЛ печальная, особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне немного не хватило, чтобы вернуться на 4-е место. В прошлом туре с Лестером был еще один шаг к провалу, в виде безвольного поражения 1:2.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году оба поединка были выиграны шпорами, что забивали при этом по три гола.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают в этой паре фаворитом играющих дома пчелок. Безопасной ставкой выглядит нулевая фора на подопечных Томаса Франка (коэффициент - 1,6).