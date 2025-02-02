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  4. Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2. Ярмолюк не сыграл. Видео голов и обзор
Англия
02 февраля 2025, 21:28 |
35
0

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2. Ярмолюк не сыграл. Видео голов и обзор

Смотрите видеосмотр матча 24-го тура АПЛ

02 февраля 2025, 21:28 |
35
0
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2. Ярмолюк не сыграл. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 16:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

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На 29-й минуте хавбек «Брентфорда» Виталий Янельт забил автогол. В конце игры хавбек «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр забил второй гол своей команды.

Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк провел весь матч на скамейке запасных.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Янельт, 29 (автогол), Сарр, 87

Видеообзор матча:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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