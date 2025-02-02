Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2. Ярмолюк не сыграл. Видео голов и обзор
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2 февраля в 16:00 стартовал матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».
Игра прошла на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.
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На 29-й минуте хавбек «Брентфорда» Виталий Янельт забил автогол. В конце игры хавбек «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр забил второй гол своей команды.
Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк провел весь матч на скамейке запасных.
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Янельт, 29 (автогол), Сарр, 87
Видеообзор матча:
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