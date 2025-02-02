Автогол хозяев. Тоттенхэм одолел Брентфорд, Ярмолюк не сыграл

2 февраля в 16:00 состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте хавбек «Брентфорда» Виталий Янельт забил автогол. В конце игры хавбек «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр забил второй гол своей команды.

Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Брентфорд, имея в свожму активе 31 очко, занимает 11-е место. «Тоттенхэм» набрал 27 пунктов и занимает 14-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Янельт, 29 (автогол), Сарр, 87

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine