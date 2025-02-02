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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.02.2025 16:00 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
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Англия
02 февраля 2025, 17:53 |
134
0

Автогол хозяев. Тоттенхэм одолел Брентфорд, Ярмолюк не сыграл

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу шпор

02 февраля 2025, 17:53 |
134
0
Автогол хозяев. Тоттенхэм одолел Брентфорд, Ярмолюк не сыграл
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 16:00 состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

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На 29-й минуте хавбек «Брентфорда» Виталий Янельт забил автогол. В конце игры хавбек «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр забил второй гол своей команды.

Украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Брентфорд, имея в свожму активе 31 очко, занимает 11-е место. «Тоттенхэм» набрал 27 пунктов и занимает 14-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля

Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Янельт, 29 (автогол), Сарр, 87

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тоттенхэм Брентфорд Брентфорд - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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