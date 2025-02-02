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  4. Буткевич рассказал о будущем Макуана в Полесье после ухода Тесли
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 10:34 |
548
0

Буткевич рассказал о будущем Макуана в Полесье после ухода Тесли

Легионер уже в ближайшее время должен вернуться в «Полесье»

02 февраля 2025, 10:34 |
548
0
Буткевич рассказал о будущем Макуана в Полесье после ухода Тесли
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о будущем опального легионера клуба Бени Макуана. Функционер заявил, что вингер уже в ближайшее время вернется к расположению «волков».

– Многих болельщиков беспокоит судьба Бени Макуана. Какая сейчас ситуация между клубом и футболистом?

– Мы ожидаем возвращения Бени Макуана в расположение «Полесья» в ближайшее время и будем решать: либо он будет играть за «Полесье» во второй половине сезона, либо уйдет в аренду. Ко мне обратился Лукас Тейлор, самый старший игрок среди легионеров клуба, фактически лидер среди иностранцев. Он лично попросил меня, чтобы Бени остался. Сказал, что готов дальше взять на себя ответственность за Макуана и не сомневается, что в дальнейшем ситуация с ним наладится. Однако есть другая группа футболистов, недовольная регулярными дисциплинарными нарушениями Бени. Я прислушиваюсь ко всем мнениям игроков. Поэтому в итоге я все приму во внимание и приму взвешенное решение, которое пойдет на пользу в первую очередь команде и клубу в целом, – сказал Буткевич.

Ранее сообщалось, что Владимир Тесля покинул расположение «Полесья» после скандала с Бени Макуана.

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Бени Макуана Владимир Тесля Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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