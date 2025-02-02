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Чемпионат Англии
Арсенал
02.02.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
02 февраля 2025, 05:31 |
137
0

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 февраля в 18:30 по Киеву

02 февраля 2025, 05:31 |
137
0
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

2 февраля на «Эмирейтс» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в этом сезоне оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, она ухитрилась в рамках кубка в большинстве, запоров пенальти, проиграв старому противнику, Манчестер Юнайтед. А в рамках Кубка Лиги, дойдя до полуфинала, в Лондоне уступили 0:2 Ньюкаслу, и шанс там все исправить минимальны. Да, есть Лига чемпионов, где англичане без проблем прошли в плей-офф. На этой неделе все равно обыграли напоследок еще и Жирону. В АПЛ падают шансы догнать Ливерпуль - слишком много осечек было допущено. Остается только пытаться отстоять хотя бы ставшее привычным второе место. Что же, с Вулверхэмптоном показали характер, выиграв несмотря на скандальное удаление.

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Манчестер Сити

Клуб активно пытается исправить положение привычным путем - он стал одним из наиболее активных покупателей на зимнем трансферном рынке. Успели приобрести в январе Хусанова, Виктора Рейса, Мармуша. Но в Лиге чемпионов они не могли помочь своей новой команде. И с ПСЖ, ведя 2:0, в предпоследнем туре в итоге уступили 2:4. В итоге с Брюгге были в шаге от позора, уступая в первом тайме 0:1, но в итоге победив 3:1 и выйдя в плей-офф в последний момент. Сложная для горожан ситуация и на внутренней арене. В кубке пока что были слишком простые соперники: разгромили соседний Солфорд, а сейчас будет матч с Лейтон Ориент. При этом в Кубке Лиги давно проиграли нестабильному Тоттенхэму. Да и в АПЛ лидирующий на старте гранд в ноябре-декабре выиграл один тур из восьми. Да и с Брентфордом, ведя 2:0, ограничились ничьей. С Челси пришлось отыгрываться после ошибки новичка, Хусанова, но это сделали успешно, победив.

Статистика личных встреч

Артета четырежды не проигрывает Гвардиоле. Он взял по пенальти Суперкубок-2023, потом взял 4 из 6 очков в прошлом сезоне, а в нынешнем горожане дома в большинстве отыгрались буквально в последней атаке.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в канониров. Согласимся и поставим на то, что они сумеют взять реванш дома (коэффициент - 1,97).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
2 февраля 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Победа Арсенала 1.97 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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