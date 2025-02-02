Арсенал – Манчестер Сити – 5:1. Нокаут на Эмирейтс. Видео голов и обзор

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.