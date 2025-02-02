02.02.2025 18:30 – FT 5 : 1
Англия02 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:10
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Арсенал – Манчестер Сити – 5:1. Нокаут на Эмирейтс. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги
02 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:10
1656
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2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Myles Lewis-Skelly (Арсенал).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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