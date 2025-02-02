Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Манчестер Сити – 5:1. Нокаут на Эмирейтс. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
02.02.2025 18:30 – FT 5 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:10
1656
0

Арсенал – Манчестер Сити – 5:1. Нокаут на Эмирейтс. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги

02 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:10
1656
0
Арсенал – Манчестер Сити – 5:1. Нокаут на Эмирейтс. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Myles Lewis-Skelly (Арсенал).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
По теме:
Артета непобедим в последних матчах против Манчестер Сити
Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити
ВИДЕО. Хаверц и Нванери довели перевес Арсенала над Ман Сити до разгромного
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Мартин Эдегор Арсенал - Манчестер Сити видео голов и обзор Томас Партей Майлз Льюис-Скелли Эрлинг Холанд Итан Нванери Кай Хаверц
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Футбол | 02 февраля 2025, 17:30 24
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец

Экс-игрок львовских «Карпат» родом из Закарпатья

Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта
Футбол | 02 февраля 2025, 20:57 0
Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта
Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта

Сегодня прошло 2 матча 20-го тура Бундеслиги

Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Футбол | 01.02.2025, 23:16
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Бокс | 02.02.2025, 10:58
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Бокс | 02.02.2025, 10:36
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 21
Футбол
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 114
Футбол
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
01.02.2025, 16:00 65
Теннис
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем