Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге является тем, о чем неделю за неделей говорят во всем мире, поэтому к ключевым матчам с участием потенциальных претендентов в каждом туре приковано чрезвычайно большое внимание. Тем более, когда в расписании вечером в воскресенье встречается такая громкая афиша, как противостояние лондонского «Арсенала» и действующего чемпиона страны, «Манчестер Сити».

Но был ли коллектив Хосепа Гвардиолы реальным участником гонки за «Ливерпулем» с отставанием в 12 пунктов еще до начала выходных? Всем было понятно – в случае неудачи на «Эмирейтс» «горожане» фактически остаются лишь в статусе наблюдателей за дальнейшим развитием событий на вершине турнирной таблицы. Но и у «канониров» отрицательный гандикап от «красных» был таким, что даже победа над «Сити» не давала бы им никакого душевного спокойствия.

Однако с тем, каким в итоге выдался этот матч, как минимум, до следующей недели фанаты «Арсенала» имеют полное право забыть все эти сложности борьбы за трофей. Команда Микеля Артеты просто разобрала соперников, причем начав это делать еще с первых минут противостояния, когда на ровном месте неприятность на собственные ворота привез Аканджи перед штрафной, а Гаверц и Эдегор этим воспользовались.

Растерянный «Сити» непосредственно по горячим следам могли и прибить окончательно, однако где-то «Арсенал» торопился с передачами на обострение, а где-то был Кай Гаверц, который в похожем эпизоде с ошибкой теперь уже Ортеги умудрился не попасть в правый угол чужих ворот в центре штрафной.

Очевидно, даже сами «канониры» не ожидали, что соперники могут так разваливаться под давлением. Однако время шло, и постепенно клуб из Манчестера приходил в себя. Начали появляться атаки, и вот, «Сити» даже не чурается привлекать угловые, которыми, вообще-то, славится их соперник, к созданию опасности. Раи пришлось спасать свою команду от удара головой в исполнении Гвардиола во время стандарта, а под конец первого тайма еще и вытаскивать сложный удар Савио на левом фланге штрафной.

В общем, тенденция перед и сразу после перерыва была такой, что «Сити» таки сумел найти свою игру. Потому что гости сумели даже отыграться, когда подачу с правого фланга от того же Савио завершил ударом головой Холанд на 55 минуте. Однако не более – уже в следующей атаке «Арсенала» Фоден передачей вдоль поля подарил мяч перед собственной штрафной Парти, а тот с рикошетом от Стоунза дальним ударом восстановил преимущество своей команде.

Далее же все было, как в тумане, потому что «Сити» пропустил и в третий раз, когда с левого края штрафной выполнил прицельный удар под дальнюю штангу Льюис-Скелли, а затем «Арсенал» начал ловить соперников на постоянных контратаках, тогда как гости банально ничего не могли предложить впереди. Отсюда и четвертый от Гаверца и пятый – от молодого Нванери в завершение этой яркой игры. Хотя солнце в Манчестере в этот день село гораздо раньше, чем в Лондоне.

Следующий матч лондонский «Арсенал» проведет в гостях у «Ньюкасла» в рамках полуфинала Кубка английской лиги, тогда как затем поедет в «Лестер», а «Манчестер Сити» посетит «Лейтон Ориент» в Кубке Англии, после чего будет принимать мадридский «Реал» в Лиге чемпионов УЕФА, а затем примет «Ньюкасл» в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 5:1

Голы: Эдегор, 2, Парти, 57, Льюис-Скелли, 63, Гаверц, 76, Нванери, 90+3 – Голанд, 55

Предупреждения: Тимбер, 25

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли (Калафиори, 90), Магальяес, Салиба, Тимбер – Райс, Эдегор (Мерино, 84), Парти – Троссар (Нванери, 83), Гаверц (Стерлинг, 90), Мартинелли.

«Манчестер Сити»: Ортега – Гвардиол, Аканджи, Стоунз, Нунес – Силва, Ковачич – Фоден (Макейти, 72), Мармуш (Де Брюйне, 72), Савиньо – Голанд.

Арбитр: Питер Бэнкс (Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 12 (7) – 7 (4)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 3 – 1.

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C