Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити
Чемпионат Англии
Арсенал
02.02.2025 18:30 – FT 5 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:30
3856
24

Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити

Пять мячей в ворота команды Хосепа Гвардиолы не мог ожидать никто

02 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 02 февраля 2025, 21:30
3856
24
Чемпион в нокауте. Арсенал уничтожил Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге является тем, о чем неделю за неделей говорят во всем мире, поэтому к ключевым матчам с участием потенциальных претендентов в каждом туре приковано чрезвычайно большое внимание. Тем более, когда в расписании вечером в воскресенье встречается такая громкая афиша, как противостояние лондонского «Арсенала» и действующего чемпиона страны, «Манчестер Сити».

Но был ли коллектив Хосепа Гвардиолы реальным участником гонки за «Ливерпулем» с отставанием в 12 пунктов еще до начала выходных? Всем было понятно – в случае неудачи на «Эмирейтс» «горожане» фактически остаются лишь в статусе наблюдателей за дальнейшим развитием событий на вершине турнирной таблицы. Но и у «канониров» отрицательный гандикап от «красных» был таким, что даже победа над «Сити» не давала бы им никакого душевного спокойствия.

Однако с тем, каким в итоге выдался этот матч, как минимум, до следующей недели фанаты «Арсенала» имеют полное право забыть все эти сложности борьбы за трофей. Команда Микеля Артеты просто разобрала соперников, причем начав это делать еще с первых минут противостояния, когда на ровном месте неприятность на собственные ворота привез Аканджи перед штрафной, а Гаверц и Эдегор этим воспользовались.

Растерянный «Сити» непосредственно по горячим следам могли и прибить окончательно, однако где-то «Арсенал» торопился с передачами на обострение, а где-то был Кай Гаверц, который в похожем эпизоде с ошибкой теперь уже Ортеги умудрился не попасть в правый угол чужих ворот в центре штрафной.

Очевидно, даже сами «канониры» не ожидали, что соперники могут так разваливаться под давлением. Однако время шло, и постепенно клуб из Манчестера приходил в себя. Начали появляться атаки, и вот, «Сити» даже не чурается привлекать угловые, которыми, вообще-то, славится их соперник, к созданию опасности. Раи пришлось спасать свою команду от удара головой в исполнении Гвардиола во время стандарта, а под конец первого тайма еще и вытаскивать сложный удар Савио на левом фланге штрафной.

В общем, тенденция перед и сразу после перерыва была такой, что «Сити» таки сумел найти свою игру. Потому что гости сумели даже отыграться, когда подачу с правого фланга от того же Савио завершил ударом головой Холанд на 55 минуте. Однако не более – уже в следующей атаке «Арсенала» Фоден передачей вдоль поля подарил мяч перед собственной штрафной Парти, а тот с рикошетом от Стоунза дальним ударом восстановил преимущество своей команде.

Далее же все было, как в тумане, потому что «Сити» пропустил и в третий раз, когда с левого края штрафной выполнил прицельный удар под дальнюю штангу Льюис-Скелли, а затем «Арсенал» начал ловить соперников на постоянных контратаках, тогда как гости банально ничего не могли предложить впереди. Отсюда и четвертый от Гаверца и пятый – от молодого Нванери в завершение этой яркой игры. Хотя солнце в Манчестере в этот день село гораздо раньше, чем в Лондоне.

Следующий матч лондонский «Арсенал» проведет в гостях у «Ньюкасла» в рамках полуфинала Кубка английской лиги, тогда как затем поедет в «Лестер», а «Манчестер Сити» посетит «Лейтон Ориент» в Кубке Англии, после чего будет принимать мадридский «Реал» в Лиге чемпионов УЕФА, а затем примет «Ньюкасл» в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 5:1

Голы: Эдегор, 2, Парти, 57, Льюис-Скелли, 63, Гаверц, 76, Нванери, 90+3 – Голанд, 55

Предупреждения: Тимбер, 25

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли (Калафиори, 90), Магальяес, Салиба, Тимбер – Райс, Эдегор (Мерино, 84), Парти – Троссар (Нванери, 83), Гаверц (Стерлинг, 90), Мартинелли.

«Манчестер Сити»: Ортега – Гвардиол, Аканджи, Стоунз, Нунес – Силва, Ковачич – Фоден (Макейти, 72), Мармуш (Де Брюйне, 72), Савиньо – Голанд.

Арбитр: Питер Бэнкс (Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 12 (7) – 7 (4)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 3 – 1.

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

По теме:
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2. Дубль Матеты. Видео голов и обзор
Брентфорд – Тоттенхэм – 0:2. Ярмолюк не сыграл. Видео голов и обзор
Будущее английского футбола. Льюис-Скелли повторил достижение Руни в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Сити отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(61)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 02 февраля 2025, 10:58 1
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии

Фатих Терим похвалил украинского голкипера

Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Футбол | 02 февраля 2025, 20:52 3
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи

Игра начнется в 21:45

Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Футбол | 01.02.2025, 23:57
Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Невероятный Матета. Ман Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас
Футбол | 02.02.2025, 17:57
Невероятный Матета. Ман Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас
Невероятный Матета. Ман Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Футбол Пепа изжил себя. Добежать до ворот, остановиться, пасик назад и давай вату катать у штрафной! Придумать что то другое он то ли не хочет , то ли не может. Дело не в составе, там тренер поплыл конкретно. Ставить в ворота Ортегу при живом Эдерсоне это вообще за пределами понимания. Пепу надо в отпуск. Зря с ним контракт новый подписали
Ответить
+4
Показать Скрыть 5 ответов
Перець
Ман.сіті треба новий герой і це Зінченко 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Harun Bakircioğlu
Король мертв. Да здравствует новый!
А еще на Хусанова гнали, там сегодня эта опытная оборона наошибалась на рекорд Сити за все время при Гвардиоле - 7 голевых ошибок!
У Арсенала забили два пацана - 17 и 18 лет.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Diesel
Все по ділу)))
Так буває. Навіть мільрдери відгрібають люлей))
Ответить
+4
Gargantua81
разительная разница с первым матчем. Те же люди но совсем другая игра. Сити стремительно развалился.
Ответить
+3
SHN
Зина в это время теребил мягонькую Владушки
Ответить
+2
Капітошkа
Щось у МС зовсім у цьому сезоні якась непруха...
Ответить
+1
Remark
Дайте Пепці ще грошей на трансфер. 
Нехай купить повністю нову команду.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Avaksi
Більше схоже на лакі-перемогу. При xG 1.04 забити 5 голів... 
Ответить
0
Lulinnha
Что-то у лысого шарлатана сегодня не заладилось... 
Ответить
0
avk2307
Рад за Арсенал. Но в то же время надежда на победу в АПЛ такая же отдаленная для них. 
Ливерпуль догнать и перегнать будет очень сложно.. Команда пока стабильна и нет предпосылок, что вдруг спад наступит. Но  посмотрим...
Ответить
0
SHN
Лярд на защиту Пепу. А тут дали 150. Вот и результат
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Dysear
Єдиний за кого реально жаль це Пеп, стільки років стабільності і тут просто сезон переповнений травмами та втратою командного духу гравців
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
01.02.2025, 12:36 4
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
01.02.2025, 00:57 1
Футбол
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
01.02.2025, 12:04 8
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58
Бокс
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 5
MMA
ФОТО. Ярослава Магучих выгуляла себя в новой стране. Необычный выбор
ФОТО. Ярослава Магучих выгуляла себя в новой стране. Необычный выбор
31.01.2025, 20:17 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем