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Чемпионат Англии
Арсенал
02.02.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
02 февраля 2025, 03:07 |
9
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Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги

02 февраля 2025, 03:07 |
9
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Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2-го февраля, состоится поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 18:30.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола пересекаются вновь, но теперь уже ни одна из команд не является и близко фаворитом в чемпионской гонке. А ведь в начале первого круга, когда команды зарубились как следует (2:2), все было совсем иначе. Но именно в той игре и травмировался Родри, после чего начался наиболее черный этап в тренерской карьере Гвардиолы. С командой Артеты тоже далеко не все в порядке, и кто уступит на этот раз, тот о чемпионской гонке может забыть и без игр против «Ливерпуля».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
2 февраля 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Обе забьют 1.66 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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