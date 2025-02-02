В воскресенье, 2-го февраля, состоится поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 18:30.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола пересекаются вновь, но теперь уже ни одна из команд не является и близко фаворитом в чемпионской гонке. А ведь в начале первого круга, когда команды зарубились как следует (2:2), все было совсем иначе. Но именно в той игре и травмировался Родри, после чего начался наиболее черный этап в тренерской карьере Гвардиолы. С командой Артеты тоже далеко не все в порядке, и кто уступит на этот раз, тот о чемпионской гонке может забыть и без игр против «Ливерпуля».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.