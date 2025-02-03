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Англия
03 февраля 2025, 11:27 |
1878
1

«Я жалею только о...». Пресс-конференция Гвардиолы после матча с Арсеналом

Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ

03 февраля 2025, 11:27 |
1878
1
«Я жалею только о...». Пресс-конференция Гвардиолы после матча с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал пресс-конференцию после матча 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:5.

«Я жалею только о последних 25 минутах, мы забыли сделать то, что должны делать, то, что делали на протяжении 65/70 минут».

«Конечно, это сложная игра, начинающаяся на этом стадионе, против этой команды в первые минуты это случалось много раз в этом сезоне».

«Но после 10-15 минут я думаю, что мы взяли игру и играли очень, очень, очень, очень хорошо, и мы в ней после 1:1 и хорошего импульса, который мы передаем, чтобы сделать переход с Омаром (прим. – Мармушем), отклонение и третий гол».

«Но после этого мы продолжили делать то, что нужно делать в обороне, и были немного более терпеливыми. А когда ты играешь так, они могут бежать, и, конечно, при счете 3:1 им комфортно, это сложнее».

«Я сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это была действительно хорошая игра для нашей стороны. Это трудно понять, когда видишь результат, но это мое ощущение».

«Это происходит на протяжении всего сезона, мы даем слишком много моментов, мы знаем, что этого не должно быть, но это случилось».

«Но мы очень хорошо отреагировали, мы играли с индивидуальностью, мы так хорошо защищались, и потом, когда у нас был мяч, мы представляли угрозу, но после того, как случился второй, мы снова много раз владели инициативой. Из-за отклонений и других ситуаций мы пропустили голы».

«Нужно преодолеть это, нельзя терять контроль, это 90/95 минут. Нельзя заканчивать так, как мы играли, мы могли забить еще три, но команда должна быть стабильной, неважно, что произошло».

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» нашли замены де Брюйне и Уокеру.

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Данііл Киріяка Источник: ФК Манчестер Сити
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