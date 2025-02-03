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Англия
03 февраля 2025, 09:42 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:44
343
0

200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру

Флориан Вирц и Джереми Фримпонг могут перебраться в команду Жузепа Гвардиолы уже летом

03 февраля 2025, 09:42 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:44
343
0
200 миллионов евро. В Манчестер Сити нашли замены де Брюйне и Уокеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Манчестер Сити» интересуется двумя лидерами «Байера»: немецким полузащитником Флорианом Вирцом и нидерландским фуллбэком Джереми Фримпонгом, сообщает El Nacional.

По информации источника, в 22-летнем немце видят замену Кевина Де Брюйне, который может уже летом перебраться в Саудовскую Аравию. за Флориана придется конкурировать с ведущими клубами Европы, но в Манчестер считают, что важным фактором может стать желанием поработать с Жузепом Гвардиолой.

Что касается Фримпонга, то его подписание стало особо актуальным после того, как кайл Уокер перешел в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа.

Руководство «горожан» подготовило 200 миллионов евро для трансферов обоих игроков.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 32 мата на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 11 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 140 миллионов евро.

В текущем сезоне Джерми Фримпонг провел 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 10 асистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» уничтожил «Манчестер Сити».

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Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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