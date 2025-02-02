2 февраля на турнире в Линце будет определено имя победительницы. В битве за титул сойдутся Даяна Ястремская (WTA 72) и Екатерина Александрова (WTA 30). Встреча состоится в 15:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинка выдает сильный турнир, даже при том, что к игре были вопросы. Невооруженным глазом видно, как Даяна работает над ошибками и делает правильные выводы.

На старте турнира удалось обыграть крепкую итальянку Лючию Бронцетти – 7:6, 7:5, а потом хорватку Антонию Ружич – 7:6, 6:1. Впервые Ястремская была андердогом в четвертьфинале, но смогла обыграть известную гречанку Марию Саккари – 7:5, 6:0.

Главное испытание было в полуфинале. Клара Таусон находилась в отличной форме, но Ястремкая визуально уверенно смогла выиграть 6:1, 6:4. Даяна сама признает, что часто борется сама с собой, в трех матчах из четырех она допустила по 7 двойных ошибок, а процент первой подачи был чуть больше 50.

Перед финалом есть над чем работать, но в своем агрессивном стиле она может заставить соперницу много двигаться и ошибаться. Я считаю, что самую сильную участницу турнира Ястремская обыграла в полуфинале, а в финале надо забрать заслуженный трофей.

Есть сомнения в физической форме Даяны. Ястремская брала медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной, но затем заявляла о болях в ноге. Но, надеемся, украинка будет полностью готова.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Екатерина Александрова

Старт сезона опытная Александрова не может занести себе в актив, она проиграла три из четырех матча на старте сезона, на трех разных турнирах. Да, она проигрывала таким сильным соперницам как Жабер, Наварро и Радукану, хотя это не такое серьезное оправдание.

Лучше для нейтралки складывается турнир в Линце, где благодаря высокому посеву она начала со второго круга, там она уверенно обыграла Александру Соснович – 6:3, 6:2. Были небольшие трудности с Петрой Мартич – 3:6, 6:2, 6:2.

Главным достижением на этом турнире можно считать победу над первой сеяной, Каролиной Муховой – 6:0, 6:4. Чешка провела слабый матч, а у Александровой многое получалось. В полуфинальной встрече нейтралка подала 6 эйсов, а также 67% первых мячей с подачи попали в корт. Бросается в глаза и другая цифра – 59% выигранных розыгрышей со второй подачи.

Одним из главных козырей спортсменки является первая подача. Она 21 раз подала на вылет в трех матчах, что можно считать солидным показателем. Александровой 30 лет, опыта ей не занимать, хотя со стабильностью есть проблемы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки пересекались целых пять раз, пока счет 3:2 в пользу украинки. Основная часть матчей состоялось еще 2018-19 годах, а последняя встреча в 2022. На харде теннисистки играли дважды, оба матча выиграла Ястремская.

Прогноз

Это будет сложный финал, в котором тяжело определить фаворита. Небольшое преимущество на бумаге у Александровой, на ее успех можно поставить с коэффициентом 1,76, а победа Ястремской оценивается в 2,17. Как подчеркнула датчанка Таусон, когда Даяна на ходу, ее почти невозможно обыграть, украинка начинает понимать, как показывать свой лучший теннис. Ставлю на победу Ястремской, у которой будет большая мотивация в таком матче.