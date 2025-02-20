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Лига Европы
Андерлехт
20.02.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:3 - : -
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Лига Европы
20 февраля 2025, 14:17 | Обновлено 20 февраля 2025, 14:18
155
0

Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 20 февраля в 22:00 по Киеву

20 февраля 2025, 14:17 | Обновлено 20 февраля 2025, 14:18
155
0
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

20 февраля на «Лотто Парк» пройдет ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Андерлехт» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Андерлехт

Команда по праву считается одним из грандов бельгийского футбола. Правда, уже больше исторического плана: последние трофеи, в том числе и чемпионство, датируются 2017-м годом. Так что прошлый сезон, принесший третье место в Жупилер-Лиге, был долгожданным подъемом. Причем он не получил продолжение: сейчас от топ-3 клуб из Брюсселя явно отстали. Остается пытаться компенсировать это в кубке Бельгии - там, выбив Антверпен, получилось пройти в финал.

Заодно в Лиге Европы получилось и минское Динамо выбить, с парой побед, и начать основной раунд с четырех побед при паре ничьих. Но потом, в январе, проиграли кряду Виктории в Пльзени и даже дома кризисному Хоффенхайму. Тогда все списывали на низкую мотивацию - в плей-офф попали досрочно. Уже там в Турции ничего не получилось, и сложно придумать сценарий общего успеха в этой паре нынешних хозяев.

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Фенербахче

Клуб вот уже более 10 лет, с 2014-го года, никак не пробиваются к чемпионскому титулу. В прошлом сезоне снова уступили соседнему Галатасараю первенство. Для того, чтобы наконец-то стать первым, летом в Стамбул заманили Жозе Моуринью. Вот только с ним тоже никак не удавалось прибавить: в Лиге чемпионов все закончилось на втором этапе квалификации, когда амбициозные турки уступили Лиллю, пропустив решающий мяч дома в большинстве. Да и в национальной Суперлиге никуда не сдвинулись со 2-го места.

Вроде бы португалец всегда был достаточно успешным в Лиге Европы, но и тут в основном раунде побеждали только у Роял Юниона и Славии. Только в последний момент, сыграв 2:2 в январе с Мидтьюлландом, получилось обеспечить право выйти в плей-офф. Там в Стамбуле Тадич открыл счет уже на 11-й минуте, а в итоге получилось довести до 3:0, сведя интригу к минимальной.

Статистика личных встреч

В 2007-м году в Лиге чемпионов турки выиграли оба поединка. А через 11 лет, уже в Лиге Европы, после ничьей в Бельгии они же победили дома.

Прогноз

Букмекерские конторы до сих пор считают турок фаворитом, даже на ответный поединок. Но тут интриги нет, а силы пригодятся на события в национальных чемпионатах. Так что ждем толал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Андерлехт
20 февраля 2025 -
22:00
Фенербахче
Тотал меньше 3.0 1.81 Сделать ставку
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Андерлехт Фенербахче Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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