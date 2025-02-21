20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сошлись бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Фенербахче». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.

В начале поединка Юссеф Эн-Несыри вывел гостей вперед. На 17-й минуте матч был остановлен из-за драки болельщиков, но команды продолжили встречу после небольшой паузи.

«Андерлехт» в первом тайме сравнял счет, а во втором забил еще один гол, однако преимущество удержать не сумел. Точку в противостоянии поставил Юсуф Акчичек (Фенербахче), который на 63-й минуте восстановил паритет – 2:2.

Учитывая, что в первом матче турецкий клуб одержал разгромную победу со счетом 3:0, в следующий раунд пробились подопечные Жозе Моуриньо.

Лига Европы, 1/16 финала, 20 февраля

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голы: Васкес, 19, 55 – Эн-Несыри, 4, Акчичек, 63

Видеообзор матча: