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Лига Европы
Андерлехт
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 2
Фенербахче Проходит дальше
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Лига Европы
21 февраля 2025, 13:13 | Обновлено 21 февраля 2025, 13:30
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Андерлехт – Фенербахче – 2:2. Остановка матча из-за драки. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2025, 13:13 | Обновлено 21 февраля 2025, 13:30
340
0
Андерлехт – Фенербахче – 2:2. Остановка матча из-за драки. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерлехт – Фенербахче

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сошлись бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Фенербахче». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.

В начале поединка Юссеф Эн-Несыри вывел гостей вперед. На 17-й минуте матч был остановлен из-за драки болельщиков, но команды продолжили встречу после небольшой паузи.

«Андерлехт» в первом тайме сравнял счет, а во втором забил еще один гол, однако преимущество удержать не сумел. Точку в противостоянии поставил Юсуф Акчичек (Фенербахче), который на 63-й минуте восстановил паритет – 2:2.

Учитывая, что в первом матче турецкий клуб одержал разгромную победу со счетом 3:0, в следующий раунд пробились подопечные Жозе Моуриньо.

Лига Европы, 1/16 финала, 20 февраля

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голы: Васкес, 19, 55 – Эн-Несыри, 4, Акчичек, 63

Видеообзор матча:

События матча

45’ +18
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Акчичек (Фенербахче).
45’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Луис Васкес (Андерлехт).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Васкес (Андерлехт).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
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Лига Европы Фенербахче Андерлехт Жозе Моуриньо Юссеф Эн-Несири видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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