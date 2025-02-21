Драка не помешала футболу. Андерлехт сыграл вничью с Фенербахче
Команда Жозе Моуриньо прошла в 1/8 финала Лиги Европы
В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Фенербахче».
Встречу принимал Лотто Парк в Андерлехте
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Первая встреча закончилась победой турецкого коллектива со счетом 3:0.
Сегодняшняя встреча была приостановлена на 17-й минуте из-за драки между болельщиками команд, но конфликт не помешал доиграть матч, который завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
«Фенербахче» прошел в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 5:2. На следующей стадии турецкий коллектив сыграет либо с «Рейнджерсом», либо с «Олимпиакосом».
Лига Европы. 1/16 финала
Андерлехт – Фенербахче – 2:2
Голы: Васкез, 19, 55 – Эн-Несири, 4, Акчичек, 63
Фото матча:
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