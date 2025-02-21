Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драка не помешала футболу. Андерлехт сыграл вничью с Фенербахче
Лига Европы
Андерлехт
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 2
Фенербахче Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 февраля 2025, 00:14 |
242
0

Драка не помешала футболу. Андерлехт сыграл вничью с Фенербахче

Команда Жозе Моуриньо прошла в 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля 2025, 00:14 |
242
0
Драка не помешала футболу. Андерлехт сыграл вничью с Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Фенербахче

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Фенербахче».

Встречу принимал Лотто Парк в Андерлехте

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой турецкого коллектива со счетом 3:0.

Сегодняшняя встреча была приостановлена на 17-й минуте из-за драки между болельщиками команд, но конфликт не помешал доиграть матч, который завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

«Фенербахче» прошел в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 5:2. На следующей стадии турецкий коллектив сыграет либо с «Рейнджерсом», либо с «Олимпиакосом».

Лига Европы. 1/16 финала

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голы: Васкез, 19, 55 – Эн-Несири, 4, Акчичек, 63

Фото матча:

По теме:
Разгром в Чехии. Виктория Пльзень одолела Ференцварош
Первый блок Лиги Европы. Рома прошла дальше, драма для Твенте в триллере
Без Довбика и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
Фенербахче Андерлехт Лига Европы Жозе Моуриньо Юссеф Эн-Несири
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нет слов». Дудченко раскритиковал качество лыж в сингл-миксте ЧМ-2025
Биатлон | 20 февраля 2025, 18:10 13
«Нет слов». Дудченко раскритиковал качество лыж в сингл-миксте ЧМ-2025
«Нет слов». Дудченко раскритиковал качество лыж в сингл-миксте ЧМ-2025

Антон разочарован результатом: с такими лыжами нет смысла участвовать даже в ЧУ

Суперматч в Норвегии. Будё-Глимт в дополнительное время разгромил Твенте
Футбол | 20 февраля 2025, 22:32 6
Суперматч в Норвегии. Будё-Глимт в дополнительное время разгромил Твенте
Суперматч в Норвегии. Будё-Глимт в дополнительное время разгромил Твенте

Норвежский коллектив прошел в 1/8 финала Лиги Европы

«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Футбол | 20.02.2025, 15:00
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Футбол | 20.02.2025, 10:54
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
Футбол | 20.02.2025, 13:29
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 27
Теннис
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 1
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем