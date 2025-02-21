Драка не помешала футболу. Андерлехт сыграл вничью с Фенербахче

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Фенербахче».

Встречу принимал Лотто Парк в Андерлехте

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Первая встреча закончилась победой турецкого коллектива со счетом 3:0.

Сегодняшняя встреча была приостановлена на 17-й минуте из-за драки между болельщиками команд, но конфликт не помешал доиграть матч, который завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

«Фенербахче» прошел в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 5:2. На следующей стадии турецкий коллектив сыграет либо с «Рейнджерсом», либо с «Олимпиакосом».

Лига Европы. 1/16 финала

Андерлехт – Фенербахче – 2:2

Голы: Васкез, 19, 55 – Эн-Несири, 4, Акчичек, 63

Фото матча: