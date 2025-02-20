Лига Европы. Ответные матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 20 февраля пройдут ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы
Вечером 20 февраля проходят ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
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Украинский форвард Артем Довбик не попал в заявку итальянской Ромы на матч против португальского Порту.
⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля
- 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – (первый матч – 1:2)
- 19:45. Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – (первый матч – 1:4)
- 19:45. Рома (Италия) – Порту (Португалия) – (первый матч – 1:1)
- 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – ПАОК (Греция) – (первый матч – 2:1)
- 22:00. Андерлехт (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – (первый матч – 0:3)
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – (первый матч – 2:0)
- 22:00. Виктория П (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – (первый матч – 0:1)
- 22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания) – (первый матч – 2:1)
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды)
19:45. Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
19:45. Рома (Италия) – Порту (Португалия)
19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – ПАОК (Греция)
22:00. Андерлехт (Бельгия) – Фенербахче (Турция)
22:00. Аякс (Нидерланды) – Сен-Жилуаз (Бельгия)
22:00. Виктория П (Чехия) – Ференцварош (Венгрия)
22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания)
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