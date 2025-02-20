Лига Европы. Ответные матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 20 февраля проходят ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

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Украинский форвард Артем Довбик не попал в заявку итальянской Ромы на матч против португальского Порту.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – (первый матч – 1:2)

19:45. Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – (первый матч – 1:4)

19:45. Рома (Италия) – Порту (Португалия) – (первый матч – 1:1)

19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – ПАОК (Греция) – (первый матч – 2:1)

22:00. Андерлехт (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – (первый матч – 0:3)

22:00. Аякс (Нидерланды) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – (первый матч – 2:0)

22:00. Виктория П (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – (первый матч – 0:1)

22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания) – (первый матч – 2:1)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды)

19:45. Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

19:45. Рома (Италия) – Порту (Португалия)

19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – ПАОК (Греция)

22:00. Андерлехт (Бельгия) – Фенербахче (Турция)

22:00. Аякс (Нидерланды) – Сен-Жилуаз (Бельгия)

22:00. Виктория П (Чехия) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания)